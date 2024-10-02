WhatsApp'ta görüntülü arama yapanlar dikkat! Yeni özellik yayınlandı

02 Ekim 2024 09:46 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:51

WhatsApp, görüntülü arama özelliğini kullananlar için önemli yeni özellikler getirdi. Görüntülü aramalara filtreler, sanal arka planlar ve görüntü iyileştirme seçenekleri ekleyen yeni bir güncelleme yayınladı. İşte detaylar!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp​, görüntülü arama özelliği için önemli bir güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme ile birlikte görüntülü aramalarda kullanılabilecek filtreler, sanal arka planlar ve görüntü iyileştirme seçenekleri platforma dahil edildi.

WHATSAPP, GÖRÜNTÜLÜ ARAMALAR İÇİN YENİ FİLTRELERİ SUNDU

WhatsApp, görüntülü aramaları daha renkli kılmak adına, Instagram'dakilere benzer filtre seçenekleri sundu. Kullanıcılar, "Sıcak", "Soğuk", "Siyah-Beyaz", "Işık Sızıntısı" ve "Rüya" gibi toplam on farklı filtre arasından seçim yaparak görüntülü görüşmelerini daha farklı hale getirebilecek.

Arka planlarını değiştirmek isteyenler için de on farklı sanal arka plan seçeneği sunuldu. Kullanıcılar, bulanıklaştırma özelliğiyle arka plandaki dağınıklığı gizleyebilecekleri gibi ofis, gün batımı, orman veya kutlama temaları gibi sanal ortamlarda kendilerini gösterebilecek.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMALARIN KALİTESİ ARTACAK

Ayrıca, "Dokunuşla Düzelt" ve "Düşük Işık" isimli yeni özellikler de görüntülü aramaların kalitesini artıracak. "Dokunuşla Düzelt", kullanıcıların görünümlerine hafif bir güzelleştirme eklerken, "Düşük Işık" özelliği karanlık ortamlarda video görüntüsünü otomatik olarak aydınlatmayı vaat ediyor.

Yeni özelliklerin tamamı, hem birebir hem de grup görüntülü aramalarında kullanılabilecek. Kullanıcılar, görüntülü arama sırasında ekranın sağ üst köşesinde beliren efekt simgesine tıklayarak istedikleri filtreyi veya arka planı seçebilecek.