WhatsApp'ta görüntülü konuşma yapanlar dikkat! Artık kendiniz belirleyeceksiniz

09 Kasım 2024 17:01 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 17:06

WhatsApp platformunda görüntülü konuşma yapanları yakından ilgilendiren bir yenilik devreye alındı. Şu anda test aşamasında olan yeni güncellemeyle birlikte kamera ve görüntülü görüşmelerde kullanacağınız efektleri kendiniz belirleyebileceksiniz.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp​, görüntülü görüşmelerde kullanıcılarına daha fazla özgürlük tanıyacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Şirket iPhone​ için son beta​ sürümünde kullanıma sunduğu özellikle birlikte kullanıcıların görüntülü görüşme sırasında tercih edebilecekleri çeşitli efektleri devreye aldı.

WHATSAPP, GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMADA KULLANILACAK YENİ EFEKTLERİ DEVREYE ALDI

Buna göre, artık 'iPhone WhatsApp' kullanıcıları, cilt yumuşatma, düşük ışık modu ve dinamik arka plan efektleri gibi çeşitli ayarları diledikleri gibi yönetebilecek. Öte yandan efektler, kullanıcıların güvenliğini sağlamak amacıyla cihaz üzerinde yerel olarak işleniyor, böylece uçtan uca şifreleme özelliği etkilenmiyor.

Donanım Haber'in aktardığına göre bazı beta test kullanıcılarına, video görüşmeleri sırasında kamera efektlerinin görünürlüğünü yönetmelerine olanak tanıyan yeni bir gizlilik ayarı sunuldu. Ayrıca kullanıcılar artık bu efektleri kullanmak istemediklerine karar verirlerse, bunları istedikleri zaman kolayca devre dışı bırakabilirler.

Bu özellik, hem video görüşmeleri sırasında doğrudan kamera arayüzünden hem de uygulamadaki Gizlilik ayarlarından kapatılabilir.