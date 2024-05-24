WhatsApp'ta profil fotoğraflarını da yapay zeka oluşturacak

24 May 2024 09:10 - Güncelleme : 24 May 2024 09:10

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni bir özellikle gündemde. "2.24.11.17" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen bu özellik, yapay zeka yardımıyla profil fotoğrafları oluşturmanıza olanak tanıyacak.

WABetaInfo'nun haberine göre, henüz geliştirme aşamasında olan bu özellik metin tabanlı olarak çalışacak. Hayal ettiğiniz fotoğrafı yapay zekaya tarif edeceksiniz ve yapay zeka, bu tarife uygun görüntüyü / görüntüleri oluşturacak.

WHATSAPP PROFİL FOTOĞRAFLARI YAPAY ZEKAYA EMANET

Daha sonra, oluşturulan bu görüntüleri profil fotoğrafı olarak kullanabileceksiniz. "Create AI Profile Picture" (Yapay Zeka Profil Fotoğrafı Oluştur) isimli bu özelliğin, hem kişiselleştirilmiş hem de benzersiz profil fotoğraflarının oluşturulmasını kolaylaştıracağı ifade ediliyor.

Bununla birlikte bu yeni özellikle ilgili pek çok soru işareti bulunuyor. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı şu an için net değil. Ancak beta sürümde tespit edilen bu özellik, yakın bir gelecekte kullanıma sunulabileceğinin sinyallerini veriyor.

WhatsApp daha önce "yapay zeka ile çıkartma oluşturma" özelliğine de kavuşmuştu. Yazdığınız metinlerden yola çıkarak istediğiniz çıkartmayı saniyeler içinde üretiyor, böylelikle arayıp da bulamadığınız bir görseli kolaylıkla elde edebiliyorsunuz.