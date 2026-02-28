WhatsApp’ta yeni dönem başladı: Güncellemeler sekmesine reklam geldi

WhatsApp’ta uzun süredir konuşulan adım resmen atıldı. Platform, Güncellemeler sekmesine reklam entegrasyonunu küresel ölçekte devreye aldı. Daha önce Android 2.25.21.11 beta sürümünde sinyalleri verilen Durum Reklamları ve Tanıtılan Kanallar özelliği artık dünya genelinde kullanıma açılmış durumda. Duyuru, şirketin resmi X hesabı üzerinden yapıldı.

Yeni sistemle birlikte sponsorlu içerikler, kullanıcıların özel mesajlarının yer aldığı alandan tamamen ayrılmış şekilde yalnızca Güncellemeler sekmesinde gösteriliyor. Yani sohbet ekranına dokunan bir değişiklik yok, en azından şimdilik.

SPONSORLU İÇERİK DÖNEMİ BAŞLADI

WhatsApp’ın reklam modeli iki ana başlıktan oluşuyor: Durum Reklamları ve Tanıtılan Kanallar. Durum Reklamları, işletmelere Durum bölümünde sponsorlu paylaşımlar yapma imkânı sunuyor. Format, normal durum güncellemeleriyle birebir aynı. Ancak küçük ama net bir etiketle sponsorlu olduğu belirtiliyor. Reklamlar, belirli sayıda organik durum paylaşımının ardından karşımıza çıkıyor. İstemeyen kullanıcı ise tek bir dokunuşla, bir saniyeden kısa sürede içeriği geçebiliyor.

Tanıtılan Kanallar tarafında ise hedef biraz farklı. Kanal dizininde daha görünür olmak isteyen işletmeler ve içerik üreticileri ödeme karşılığında öne çıkarılıyor. Bu kanallar da dizin içinde etiketleniyor ve sponsorlu olduğu açıkça belirtiliyor. Sistem, arama motorlarındaki sponsorlu sonuç mantığını andırıyor. Ancak kullanıcı uygulama dışına yönlendirilmiyor; her şey WhatsApp ekosistemi içinde kalıyor. Küresel lansmanla birlikte özellik hem Android hem de iOS’un en güncel sürümlerinde aktif. Fakat dağıtımın hesap bazında tamamlanmasının biraz zaman alabileceği belirtiliyor.

KULLANICIYA KONTROL İMKÂNI

WhatsApp, reklam deneyimi konusunda bazı kontrol mekanizmalarını da devreye almış durumda. Kullanıcılar rahatsız oldukları bir reklam vereni doğrudan engelleyebiliyor. Ayrıca üç nokta menüsünden reklamı gizleme seçeneği de var. Bir işletme engellendiğinde o hesaba ait sponsorlu içerikler Güncellemeler sekmesinde tekrar gösterilmiyor. Hedefleme tarafında ise şirketin verdiği bilgi net: Sınırlı veri sinyalleri kullanılıyor. Reklamlar; dil, ülke bilgisi ve kullanıcıların sponsorlu içeriklerle etkileşimi gibi parametreler üzerinden şekilleniyor. Özel mesajlar, aramalar ve grup içerikleri ise bu sürece dahil edilmiyor. Uçtan uca şifreleme altyapısı korunuyor. Sponsorlu içerik sistemi, mesajlaşma deneyiminden teknik olarak ayrıştırılmış durumda.

AVRUPA’DA ABONELİK SEÇENEĞİ

Avrupa Bölgesi’nde kullanıcılar için farklı bir seçenek de sunuluyor. Dileyenler Durum ve Kanallar bölümünü reklamlı şekilde ücretsiz kullanmaya devam edebiliyor. Reklam görmek istemeyenler ise abonelik tercih edebiliyor. Bu abonelikten yararlanmak için kullanıcının 18 yaşını doldurmuş olması ve hesabını Hesap Merkezi’ne eklemiş olması gerekiyor. Abone olan kullanıcılar, Durum ve Kanallar sekmesinde reklam görmüyor. Ayrıca reklamlarla etkileşimleri Meta ürünlerinde hedefleme amacıyla kullanılmıyor. Ücret tarafında ise küçük bir fark var. Facebook.com veya Instagram.com üzerinden yapılan aboneliklerde aylık bedel genellikle 3,00 euro seviyesinde. Apple App Store ya da Google Play Store üzerinden işlem yapıldığında ise bu tutar 4,00 euroya çıkabiliyor.