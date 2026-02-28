Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

WhatsApp’ta yeni dönem başladı: Güncellemeler sekmesine reklam geldi

Sponsorlu durumlar ve tanıtılan kanallar artık küresel ölçekte yayında. WhatsApp, reklam modelini özel sohbetlerden ayırarak Güncellemeler sekmesine taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
WhatsApp’ta yeni dönem başladı: Güncellemeler sekmesine reklam geldi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 14:31

WhatsApp’ta uzun süredir konuşulan adım resmen atıldı. Platform, Güncellemeler sekmesine reklam entegrasyonunu küresel ölçekte devreye aldı. Daha önce Android 2.25.21.11 beta sürümünde sinyalleri verilen Durum Reklamları ve Tanıtılan Kanallar özelliği artık dünya genelinde kullanıma açılmış durumda. Duyuru, şirketin resmi X hesabı üzerinden yapıldı.

WhatsApp’ta yeni dönem başladı: Güncellemeler sekmesine reklam geldi

Yeni sistemle birlikte sponsorlu içerikler, kullanıcıların özel mesajlarının yer aldığı alandan tamamen ayrılmış şekilde yalnızca Güncellemeler sekmesinde gösteriliyor. Yani sohbet ekranına dokunan bir değişiklik yok, en azından şimdilik.

SPONSORLU İÇERİK DÖNEMİ BAŞLADI

WhatsApp’ın reklam modeli iki ana başlıktan oluşuyor: Durum Reklamları ve Tanıtılan Kanallar. Durum Reklamları, işletmelere Durum bölümünde sponsorlu paylaşımlar yapma imkânı sunuyor. Format, normal durum güncellemeleriyle birebir aynı. Ancak küçük ama net bir etiketle sponsorlu olduğu belirtiliyor. Reklamlar, belirli sayıda organik durum paylaşımının ardından karşımıza çıkıyor. İstemeyen kullanıcı ise tek bir dokunuşla, bir saniyeden kısa sürede içeriği geçebiliyor.

Tanıtılan Kanallar tarafında ise hedef biraz farklı. Kanal dizininde daha görünür olmak isteyen işletmeler ve içerik üreticileri ödeme karşılığında öne çıkarılıyor. Bu kanallar da dizin içinde etiketleniyor ve sponsorlu olduğu açıkça belirtiliyor. Sistem, arama motorlarındaki sponsorlu sonuç mantığını andırıyor. Ancak kullanıcı uygulama dışına yönlendirilmiyor; her şey WhatsApp ekosistemi içinde kalıyor. Küresel lansmanla birlikte özellik hem Android hem de iOS’un en güncel sürümlerinde aktif. Fakat dağıtımın hesap bazında tamamlanmasının biraz zaman alabileceği belirtiliyor.

WhatsApp’ta yeni dönem başladı: Güncellemeler sekmesine reklam geldi

KULLANICIYA KONTROL İMKÂNI

WhatsApp, reklam deneyimi konusunda bazı kontrol mekanizmalarını da devreye almış durumda. Kullanıcılar rahatsız oldukları bir reklam vereni doğrudan engelleyebiliyor. Ayrıca üç nokta menüsünden reklamı gizleme seçeneği de var. Bir işletme engellendiğinde o hesaba ait sponsorlu içerikler Güncellemeler sekmesinde tekrar gösterilmiyor. Hedefleme tarafında ise şirketin verdiği bilgi net: Sınırlı veri sinyalleri kullanılıyor. Reklamlar; dil, ülke bilgisi ve kullanıcıların sponsorlu içeriklerle etkileşimi gibi parametreler üzerinden şekilleniyor. Özel mesajlar, aramalar ve grup içerikleri ise bu sürece dahil edilmiyor. Uçtan uca şifreleme altyapısı korunuyor. Sponsorlu içerik sistemi, mesajlaşma deneyiminden teknik olarak ayrıştırılmış durumda.

AVRUPA’DA ABONELİK SEÇENEĞİ

Avrupa Bölgesi’nde kullanıcılar için farklı bir seçenek de sunuluyor. Dileyenler Durum ve Kanallar bölümünü reklamlı şekilde ücretsiz kullanmaya devam edebiliyor. Reklam görmek istemeyenler ise abonelik tercih edebiliyor. Bu abonelikten yararlanmak için kullanıcının 18 yaşını doldurmuş olması ve hesabını Hesap Merkezi’ne eklemiş olması gerekiyor. Abone olan kullanıcılar, Durum ve Kanallar sekmesinde reklam görmüyor. Ayrıca reklamlarla etkileşimleri Meta ürünlerinde hedefleme amacıyla kullanılmıyor. Ücret tarafında ise küçük bir fark var. Facebook.com veya Instagram.com üzerinden yapılan aboneliklerde aylık bedel genellikle 3,00 euro seviyesinde. Apple App Store ya da Google Play Store üzerinden işlem yapıldığında ise bu tutar 4,00 euroya çıkabiliyor.

ETİKETLER
#whatsapp reklam
#Durum Reklamları
#Tanıtılan Kanallar
#Avrupa Abonelik
#Meta Reklam
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.