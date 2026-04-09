WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor: Telefon numarası olmayacak

KULLANICI ADI ALMAK İSTEYENLER İÇİN KURALLAR

WhatsApp’ta kullanıcı adı belirlemek isteyenlerin bazı kurallara dikkat etmesi gerekiyor.

Öncelikle kullanıcı adının içinde en az bir harf bulunması şart. Ayrıca yalnızca küçük harfler, sayılar, nokta ve alt çizgi kullanılabiliyor. Kullanıcı adı uzunluğu ise en az 3, en fazla 35 karakter ile sınırlandırılmış durumda.

Bunun dışında bazı teknik kısıtlamalar da var. Örneğin kullanıcı adları “.www” ile başlayamıyor. Aynı şekilde “.com” veya “.net” gibi alan adı uzantılarıyla biten ifadeler de kabul edilmiyor.