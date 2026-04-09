WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor: Telefon numarası olmayacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
WhatsApp, uzun süredir beklenen bir değişikliğe hazırlanıyor. Platform, kullanıcıların telefon numarasını paylaşmadan mesajlaşmasını sağlayacak kullanıcı adı sistemini devreye almaya başladı.
Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, tıpkı diğer sosyal platformlarda olduğu gibi profil için bir kullanıcı adı belirleyebilecek. Böylece birine ulaşmak için telefon numarası vermek gerekmeyecek. Mesajlaşma sırasında görünen bilgi de numara yerine bu kullanıcı adı olacak.
Şimdilik özellik tüm kullanıcılara açılmış değil. WhatsApp’la ilgili sızıntılarıyla bilinen WABetaInfo’ya göre sistem şu anda sınırlı sayıda hesapta aktif durumda. Yani profil ayarlarında kullanıcı adı oluşturma seçeneğini görmeyen kullanıcıların biraz daha beklemesi gerekebilir.
WhatsApp’ta kullanıcı adı belirlemek isteyenlerin bazı kurallara dikkat etmesi gerekiyor.
Öncelikle kullanıcı adının içinde en az bir harf bulunması şart. Ayrıca yalnızca küçük harfler, sayılar, nokta ve alt çizgi kullanılabiliyor. Kullanıcı adı uzunluğu ise en az 3, en fazla 35 karakter ile sınırlandırılmış durumda.
Bunun dışında bazı teknik kısıtlamalar da var. Örneğin kullanıcı adları “.www” ile başlayamıyor. Aynı şekilde “.com” veya “.net” gibi alan adı uzantılarıyla biten ifadeler de kabul edilmiyor.
Yeni sistemde dikkat çeken bir başka detay da Meta ekosistemiyle bağlantı konusu.
Seçmek istediğiniz kullanıcı adı Instagram veya Facebook’ta zaten kullanılıyorsa, WhatsApp’ta kullanabilmek için Hesap Merkezi üzerinden bu hesapların size ait olduğunu doğrulamanız gerekiyor. Eğer kullanıcı adı başkasına aitse, doğal olarak onu alma şansınız yok.
WhatsApp yönetimi, kullanıcı adı sisteminin önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla hesaba açılacağını söylüyor. Yani özellik şu an herkeste görünmese bile, kısa süre içinde birçok kullanıcı profilinde bu seçeneği görmeye başlayacak.