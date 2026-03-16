WhatsApp’ta yeni dönem: İşte gelen yeni özellik

GÖRSEL ÜRETME VE ANİMASYON ARAÇLARI DA VAR

Meta AI sekmesi sadece sohbet başlatmak için kullanılmıyor. Aynı zamanda üretken yapay zekâ özelliklerinin toplandığı bir alan işlevi de görüyor. Kullanıcılar bu bölüm üzerinden görüntü oluşturma ve animasyon üretme gibi araçlara erişebiliyor.

Metin komutlarıyla görsel içerik üretmeye imkân veren bu yapı, üretken yapay zekâ sistemlerinin mesajlaşma uygulamalarına entegrasyonunda yeni bir adım olarak öne çıkıyor. Hızlı kullanım için öneri komutları ve başlangıç ipuçları da sekme içinde yer alıyor.