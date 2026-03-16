Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

WhatsApp’ta yeni dönem: İşte gelen yeni özellik

Mart 16, 2026 10:34
1
WhatsApp, yapay zekâ özelliklerini uygulamanın daha merkezi bir noktasına taşımaya hazırlanıyor. Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni arayüz değişikliğiyle birlikte Meta AI için özel bir sekme test edilmeye başlandı.

WhatsApp Android 2.25.1.24 ve ilgili beta güncellemelerinde görülen bu yenilik, kullanıcıların yapay zekâ destekli araçlara daha doğrudan ulaşmasını amaçlıyor. Yeni sekme, uygulamanın alt gezinme çubuğunda yer alıyor. Bu alanın kullanılabilmesi için de daha önce burada bulunan Topluluklar sekmesi kaldırılmış durumda.

2
META AI ARTIK AYRI BİR ALANDA

Yeni Meta AI sekmesi, yalnızca bir sohbet penceresi gibi düşünülmüyor. Aslında WhatsApp içindeki yapay zekâ tabanlı araçların tek bir merkezde toplanması hedefleniyor. Kullanıcılar buradan doğrudan sohbet botuyla konuşabiliyor, sorular sorabiliyor ve çeşitli araçlara ulaşabiliyor.

Önceki yapıda Meta AI’ye erişim, genellikle Sohbetler sekmesindeki kayan işlem düğmesi üzerinden sağlanıyordu. Yeni sekmeyle birlikte bu kısayol da kaldırılmış görünüyor. Böylece sohbet listesi, bazı kullanıcıların dikkat dağıtıcı bulduğu ek öğelerden biraz olsun arındırılmış oluyor.

3
GÖRSEL ÜRETME VE ANİMASYON ARAÇLARI DA VAR

Meta AI sekmesi sadece sohbet başlatmak için kullanılmıyor. Aynı zamanda üretken yapay zekâ özelliklerinin toplandığı bir alan işlevi de görüyor. Kullanıcılar bu bölüm üzerinden görüntü oluşturma ve animasyon üretme gibi araçlara erişebiliyor.

Metin komutlarıyla görsel içerik üretmeye imkân veren bu yapı, üretken yapay zekâ sistemlerinin mesajlaşma uygulamalarına entegrasyonunda yeni bir adım olarak öne çıkıyor. Hızlı kullanım için öneri komutları ve başlangıç ipuçları da sekme içinde yer alıyor.

4
SESLİ GÖRÜŞME ÖZELLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Arayüzün alt bölümündeki arama çubuğu, Meta AI ile iletişimin ana giriş noktalarından biri olarak konumlanıyor. Kullanıcılar bu alana sorularını yazarak sohbet botundan cevap alabiliyor.

5
Ama asıl dikkat çeken detaylardan biri, Meta AI ile doğrudan sesli görüşme başlatılabilmesi. Kullanıcılar, neredeyse geleneksel bir telefon görüşmesi yapar gibi yapay zekâ ile sesli etkileşime geçebiliyor. Meta AI bu sayede soruları gerçek zamanlı cevaplayabiliyor, bazı görevleri yerine getirebiliyor ya da yönlendirmelerde bulunabiliyor.

Sesli etkileşim için iki ayrı giriş noktası sunuluyor. Bunlardan biri alt bölümdeki arama çubuğunda yer alan ses düğmesi. Diğeri ise ekranın üst kısmındaki bağlam menüsünde bulunuyor.

6
GEÇMİŞ KONUŞMALAR DAHA DÜZENLİ TUTULABİLECEK

Bağlam menüsü yalnızca sesli görüşme başlatmak için kullanılmıyor. Aynı bölüm üzerinden chatbot belleği yönetilebiliyor ve yapay zekâ ile paylaşılan medya içeriklerine de erişilebiliyor. Bu da kullanıcıların önceki etkileşimlerini gözden geçirmesini ve daha rahat kontrol etmesini sağlıyor.

Öte yandan Meta AI sekmesinin, WhatsApp’ın daha önce Android 2.26.9.4 beta sürümünde test ettiği konuşma organizasyonu özelliğini de barındırabileceği belirtiliyor. Bu sistemde yapay zekâ ile yapılan her yeni sohbet, ayrı bir konu başlığı altında kaydediliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.