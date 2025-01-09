Whatsapp'tan büyük güncelleme: Yeni sekme geliyor

09 Ocak 2025 18:11 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 18:14

WhatsApp kullanıcıları, uzun süredir beklenen yeni özelliğe kavuşuyor. Meta tarafından geliştirilen yapay zeka destekli özel sohbet botları artık platformda kullanılabilir hale geliyor. Bununla birlikte, WhatsApp’a "Yapay Zekalar" adında yeni bir sekme eklendi.

WhatsApp, geçtiğimiz Temmuz ayında Meta AI tarafından desteklenen özel chatbot'ların oluşturulmasını sağlayan AI Studio özelliğini test etmeye başlamıştı.

SEKMESİNE YAPAY ZEKAYI EKLEYECEK!

Kullanıcıların çeşitli yapay zeka karakterleriyle iletişim kurmasına imkan tanıyan özellik, kademeli olarak kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise WhatsApp​, bu özelliği daha geniş bir kitleye ulaştırmak için uygulamaya Yapay Zekalar (AIs) adı verilen yeni bir sekme eklemeye hazırlanıyor.

Yeni sekmenin, kullanıcıların kendi yapay zeka avatarlarını oluşturmasına izin verip vermeyeceği henüz netleşmedi. Ancak özellik, Instagram’daki AI Studio menüsünde yer alıyor.

WhatsApp’a entegre edilecek bu yeni işlevle ilgili ayrıntıların ise önümüzdeki süreçte daha da açıklığa kavuşması bekleniyor.