WhatsApp'tan çok konuşulacak özellik: Telefon numarası yerine kullanıcı adı!

22 Temmuz 2024 14:42 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:42

WhatsApp, kişilerin hesaplarına benzersiz bir kullanıcı adı (username) belirleyebilecekleri yeni özelliğini web sürümüne getirdi. Geçen yıldan beri WhatsApp'ın mobil uygulamasında test edilen bu özellik, mesajlaşma uygulamasının PC sürümüne de gelecek.

WHATSAPP KULLANICI ADI NE İŞE YARAYACAK?

Belirlediğiniz WhatsApp kullanıcı adı sayesinde, konuşmak istediğiniz bir kişiye telefon numaranızı vermenize gerek kalmayacak.

Nasıl ki Instagram'da her hesabın "@" ile başlayan bir kullanıcı adı varsa ve yapacağınız mesajlaşmalar ve aramalar gibi işlemler bu kullanıcı adı ile yapılıyorsa, aynı durum WhatsApp'ta da geçerli olacak.

Şu anda bir kişiyle WhatsApp üzerinden iletişim kurmak için tek seçenek, telefon numaranızı onunla paylaşmak. Fakat gizliliğinden ve güvenliğinden endişe duyan ve bu konuda temkinlik davranan kullanıcılar, bu bilgiyi herkese vermek istemiyor.

HER KULLANICI ADI KİŞİYE ÖZEL OLACAK

WABetaInfo sitesinin haberine göre, WhatsApp kullanıcı adları benzersiz olacak. Harfleri, rakamları ve özel karakterleri de destekleyecek. Aynı zamanda kullanıcı adları kişiye özel olacak.

Discord'un kullanıcı adı sistemi 2024 Şubat tarihinden önce farklıydı. Bir kullanıcı adını birden fazla kişi alabiliyordu ve aynı kullanıcı adları rakamlarla birbirinden ayrılıyordu. Örneğin omerfaruk kullanıcı adını 100 kişi aldıysa, "omerfaruk1, omerfaruk2" şeklinde sınıflandırılıyordu.

Discord bu sistemi kaldırıp her kullanıcıya benzersiz bir isim tanımlama kararı almıştı. WhatsApp'ta da bir kez alınan bir adın birebir aynısını başka kimse alamayacak. Bu arada aynı uygulamanın Instagram ve Telegram gibi uygulamalarda da geçerli olduğunu belirtelim.

WHATSAPP KULLANICI ADI KİMLERE GÖRÜNÜR?

WhatsApp kullanıcı adı kişiye özel olacağı için sadece sizin profilinizi bilen kişilere görünecek. Bunların dışında profilinizi bilmeyen veya mesajlaşmadığınız kişiler kullanıcı adınıza erişemeyecek.