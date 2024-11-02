WhatsApp'tan dolandırıcılığa karşı yeni adım: Şüpheli bağlantıları doğrulayabileceksiniz

02 Kasım 2024 13:54 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 13:55

WhatsApp, kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla şüpheli bağlantıları doğrudan uygulama üzerinden kontrol etmelerine imkan tanıyan yeni bir özellik geliştirdi. Artık kullanıcılar şüpheli gördükleri linkleri tıklamadan önce Google'da aratarak doğruluğunu kontrol edebilecek.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp​, kullanıcıların güvenliğini artırmak için yeni bir özellik geliştiriyor. Bundan böyle Android ve iPhone WhatsApp üyeleri, sohbetlerde paylaşılan ve şüpheli olduğunu düşündükleri bir linke tıklamadan önce doğruluğunu doğrudan uygulama üzerinden kontrol edebilecek.

WHATSAPP YENİ GÜVENLİK​ ÖZELLİĞİ: ŞÜPHELİ BAĞLANTILARI DOĞRULAYIN

WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni özelliği olan "Google'da bağlantı bilgilerini al" seçeneği, kullanıcıların dolandırıcılık veya zararlı yazılım içeren bağlantılardan korunmalarına yardımcı olacak.

WhatsApp, bu özelliği geliştirirken kullanıcı gizliliğini de ön planda tutmuş. Kullanıcılar sadece istedikleri bağlantıyı Google​'da aratabilecek ve WhatsApp, hangi bağlantıların araştırıldığını takip etmeyecek. Bu sayede kullanıcıların mahremiyeti de korunmuş olacak.

Yeni özellik şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor. Önümüzdeki günlerde genel kullanıma açılması bekleniyor.