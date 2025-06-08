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 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp'tan durum paylaşımına yeni soluk: Artık herkes paylaşabilecek

WhatsApp, kullanıcıların durum güncellemelerini daha geniş kitlelerle paylaşabilmesini sağlayacak önemli bir özelliği test etmeye başladı. İşte tüm detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 09:19

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın Android için yayınlanan son beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellikle birlikte, kullanıcılar artık kendi durum güncellemelerinin başkaları tarafından paylaşılmasına izin verebilecek.

GSMArena'nın haberine göre, artık durumlarınızı oluştururken "paylaşılabilir" hale getirme seçeneğine sahip olacaksınız. Bu ayar varsayılan olarak kapalı gelecek, yani hiçbir durum otomatik olarak paylaşılabilir olmayacak.

WhatsApp'tan durum paylaşımına yeni soluk: Artık herkes paylaşabilecek

DURUMU KİMİN PAYLAŞTIĞI İFŞA OLMAYACAK

Kullanıcılar, durum oluştururken manuel olarak bu özelliği aktif hale getirmek zorunda kalacak. Böylece kimin içeriğini kimlerle paylaştığı tamamen içerik sahibinin kontrolünde olacak.

Paylaşılan bir durumu izleyen kişiler, içeriğin kime ait olduğunu göremeyecek. Bu sayede, durumunuz başka biri tarafından paylaşılsa bile kimliğiniz gizli kalmış olacak.

Ayrıca içeriğinizi paylaşan kişiden sonra bir başkası da onu yeniden paylaşırsa, bu ikinci paylaşım size bildirilmeden yalnızca ilk paylaşımı yapan kişiye bildirilecek. Çünkü her paylaşım, WhatsApp tarafından yeni bir "durum versiyonu" olarak değerlendiriliyor.

Daha önce, bir durum yalnızca içeriğin içinde etiketlenen kişiler tarafından paylaşılabiliyordu. Ancak yeni özellikle birlikte, durumlarınız daha geniş kitlelere ulaşabilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

WhatsApp durumlarımı kimler paylaşabilecek?
Yalnızca sizin paylaşılmasına izin verdiğiniz durum güncellemeleri paylaşılabilir. Bu izni, her durum paylaşımında manuel olarak açmanız gerekir.
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#Teknoloji
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