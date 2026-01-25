WhatsApp’tan gruplar için yeni adım: Sohbet geçmişi paylaşımı testte

Kategoriler
WhatsApp, gruplara yeni eklenen üyelerin son konuşmaları görebilmesini sağlayan bir özelliği deniyor.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, grup sohbetlerini daha anlaşılır hâle getirecek yeni bir özellikle gündemde. Şirket, gruplara sonradan eklenen üyelerin, önceki konuşmalardan tamamen kopmaması için sohbet geçmişi paylaşımını mümkün kılan bir sistemi test etmeye başladı. Şimdilik bu yenilik, TestFlight üzerinden dağıtılan iOS beta sürümünde ve sınırlı sayıdaki kullanıcıyla deneniyor.
Test edilen özelliğin en dikkat çekici yönü, geçmiş mesajların otomatik değil, tamamen kontrollü şekilde paylaşılması. Buna göre, gruba yeni eklenen bir kişi en fazla son 14 gün içinde gönderilmiş 100 mesajı görebiliyor. Üstelik bu sayı sabit değil; gruba üye ekleyen kişi isterse daha az mesaj paylaşmayı da tercih edebiliyor. Yani açıkçası, ipler tamamen kullanıcıların elinde.
WhatsApp’ın bu adımı özellikle çok aktif gruplarda yaşanan “Ben ne kaçırdım?” sorusuna çözüm olmayı hedefliyor. Yeni katılan bir üyenin, saatlerce geriye doğru kaydırmak ya da sürekli soru sormak zorunda kalmadan sohbetin bağlamını yakalaması amaçlanıyor.
Sistem, grup sohbeti bilgi ekranı üzerinden ilerliyor. Kullanıcı, “Üye Ekle” seçeneğini kullandıktan sonra, son adımda karşısına sohbet geçmişi paylaşımına dair bir onay ekranı çıkıyor. Bu ekranda, yeni üyeyle paylaşılacak mesaj sayısı belirleniyor; üst sınır ise 100 mesaj.
Paylaşılan bu eski mesajlar, sohbet içinde farklı bir renkle vurgulanıyor. Böylece yeni üye, hangi mesajların geçmişten aktarıldığını rahatça ayırt edebiliyor. Aynı zamanda gruptaki diğer kişiler de nelerin paylaşıldığını görüyor. WhatsApp burada da şeffaflığı elden bırakmıyor ve sohbet içine otomatik bir bilgilendirme mesajı ekliyor. Bu mesajda, geçmişi paylaşan kullanıcının adı açıkça yer alıyor.
İşin güvenlik tarafında ise WhatsApp, alışıldık çizgisini koruyor. Uçtan uca şifreleme altyapısı bu özellikte de aynen geçerli. Sohbet geçmişinin aktarımı, yeni üyeyi ekleyen kişinin cihazında gerçekleşiyor ve o cihaza ait şifreleme anahtarları kullanılıyor. Yani paylaşılan mesajlar üçüncü tarafların erişimine kapalı kalıyor.