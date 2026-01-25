WhatsApp’tan gruplar için yeni adım: Sohbet geçmişi paylaşımı testte

WhatsApp’ın bu adımı özellikle çok aktif gruplarda yaşanan “Ben ne kaçırdım?” sorusuna çözüm olmayı hedefliyor. Yeni katılan bir üyenin, saatlerce geriye doğru kaydırmak ya da sürekli soru sormak zorunda kalmadan sohbetin bağlamını yakalaması amaçlanıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem, grup sohbeti bilgi ekranı üzerinden ilerliyor. Kullanıcı, “Üye Ekle” seçeneğini kullandıktan sonra, son adımda karşısına sohbet geçmişi paylaşımına dair bir onay ekranı çıkıyor. Bu ekranda, yeni üyeyle paylaşılacak mesaj sayısı belirleniyor; üst sınır ise 100 mesaj.