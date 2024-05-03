WhatsApp'tan iki yeni özellik: Facebook gruplarındaki seçenek topluluklara geldi

03 May 2024 11:35 - Güncelleme : 03 May 2024 11:39

WhatsApp, kullanıcıların mesajlaşma deneyimini bir tık ileri taşıyacak iki yenilik duyurdu. Toplulukları merkeze alan yeni özellikler arasında, Facebook gruplarında yıllardır var olan 'etkinlik oluşturma' seçeneği dikkatleri topladı.

WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, insanların sanal bir toplantı ya da doğum günü yemeği gibi buluşmalarını doğrudan WhatsApp'ta organize edebilecekleri 'Etkinlikler' özelliği, topluluk bünyesindeki gruplara açıldı. Önümüzdeki aylarda tüm gruplarda kullanılabilecek.

HERKES ETKİNLİK OLUŞTURABİLECEK

Bir topluluk grubundaki bütün üyeler etkinlik oluşturabilecek, diğer üyeler de katılım durumlarını gruba bildirmek için cevap yazabilecek. Ek olarak konuklar, etkinliği grubun bilgi sayfasında da bulabilecek ve etkinliğe gidecek olanlar, tarih yaklaştıkça bildirim alacak.

DUYURU GRUPLARINDA 'YANIT' DÖNEMİ

WhatsApp'a gelen bir diğer yenilik, duyuru gruplarında yanıt imkanı oldu. Bu özellik sayesinde yöneticiler üyelerinden haber alabilecek ve bu gruplar sayesinde topluluğunuzda neler olup bittiğini kolayca takip etmeye devam edebileceksiniz.

Yanıtların gruplandırılması ve küçültülmesi sayesinde başkalarının söylediği şeyleri bağlam içinde görebileceksiniz ve bildirimler herkes için sessize alınacak.

YENİ ÖZELLİKLER YOLDA

Mesajlaşma platformu, insanlara WhatsApp'ta hayatlarını düzenli tutma imkanı tanıyacak daha fazla araç sunmak için önümüzdeki aylarda topluluklarda ve gruplarda yeni özellikleri kullanıma açmaya devam edeceğini belirtti.

İNTERNETSİZ MESAJLAŞMA BAŞLIYOR

Öte yandan WhatsApp, yerel ağ üzerinden fotoğraf, video gibi medya dosyaları aracılığıyla mesajlaşmayı sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre internet bağlantısına ihtiyaç duymayacak olan bu seçenek, uygulamaya 'Yakındaki Kişiler' ismiyle eklenecek.