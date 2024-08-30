WhatsApp'tan kullanıcılara büyük kolaylık: 'Sohbet filtreleri' genişliyor!

30 Ağustos 2024 17:39 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 17:39

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yeni bir özelliği test ediyor. Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen WhatsApp, kullanıcıların yoğun sohbet listeleri arasında kaybolmalarını önlemek adına büyük bir yenilik getiriyor.

Sohbet listesinin karmaşasını gidermek için geliştirilen yeni Sohbet Filtreleme özelliği, kullanıcıların sohbetlerini daha düzenli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak. Şu anda geliştirme aşamasında olan bu seçenek, WhatsApp'a belirli kişi ve grup sohbetlerini özel listeler halinde düzenleme imkanı ekleyecek.

WHATSAPP'A ÖZEL SOHBET FİLTRELERİ GELİYOR

Özel sohbet listeleri oluşturulduğunda, sohbet ekranının üst kısmında otomatik olarak belirli bir filtre görünecek ve bu filtreler, kullanıcıların yalnızca ilgilendikleri konuşmaları hızlıca bulmalarını sağlayacak.

Özelliğin kullanımına dair bir örnek vermek gerekirse; bir pazarlama ekibi düşünelim, bu ekip farklı projeler üzerinde çalışıyor ve her proje için ayrı WhatsApp grupları oluşturmuş durumda. Ancak tüm bu gruplar arasında geçiş yapmak zaman zaman karmaşık ve zaman alıcı olabiliyor.

İşte sohbet filtreleme özelliği tam da burada devreye girecek. Ekip üyeleri, bu tür grupları özel listeler halinde düzenleyerek sadece ilgili projeye dair konuşmaları hızlı bir şekilde bulabilecek.

WHATSAPP'TA SOHBET FİLTRESİ NASIL OLUŞTURULUR?

WABetaInfo sitesinin haberine göre, WhatsApp sohbet filtreleme özelliğini hâlâ geliştirmeye devam ediyor. Özellik genel kullanıma açıldıktan sonra kullanıcılar kendi filtrelerini oluşturabilecek.

Şu anda WhatsApp'ın yalnızca kendi oluşturduğu sohbet filtreleri bulunuyor. Bunlar; "Tümü", "Okunmamış", Favoriler" ve "Gruplar" olarak 4'e ayrılıyor.