WhatsApp'tan kullanıcılara kolaylık: Taşınmada büyük sorun çözülüyor

13 Haziran 2024 14:15 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:15

WhatsApp, kullanıcıların sohbet geçmişlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde transfer edebilecekleri yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, Google Play Store'da yayınlanan WhatsApp beta sürümü için "Android 2.24.13.6" güncellemesinde fark edildi.

Daha önce WhatsApp, Google Drive kullanmadan sohbet transferi özelliğini tanıtmıştı. Kullanıcıların bir QR kod tarayarak sohbet geçmişlerini bir Android cihazdan diğerine aktarmasını sağlayan bu özellik, manuel yedekleme ihtiyacını ortadan kaldırarak verilerin daha kolay aktarılmasını sağlıyor.

WHATSAPP, SOHBET GEÇMİŞİ TRANSFERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Yeni beta güncellemesiyle keşfedilen özellik ise sohbet geçmişi aktarımının daha da kolaylaşacağını gösteriyor. WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre, WhatsApp şu anda kullanıcıların eski telefondan sohbet geçmişlerini yenisine aktarabilecekleri başka bir bölüm üzerinde çalışıyor.

Yeni özellik hala geliştirme aşamasında olduğundan dolayı detaylar henüz tam olarak belli değil. Ancak bu bölümün üçüncü parti uygulamalar veya araçlara bağlı kalmadan sohbet geçmişini transfer etmeyi sağlayan bir özellik sunacağını söyleyebiliriz.

Webtekno'nun aktardığına göre, hangi işletim sisteminde olursa olsun yeni bir telefona geçiş yapan kullanıcı, eski telefondaki sohbetleri bir QR kod yardımı ile yeni cihaza aktarabilecek. Yani illa işletim sistemlerinin aynı olması gerekmiyor.