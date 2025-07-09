WhatsApp'tan kullanıcıları sevindirecek yenilik: Grup sohbetleri daha düzenli olacak

WhatsApp, kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri olan grup sohbetlerindeki karmaşayı gidermek için harekete geçti. "Konu bazlı cevaplar" özelliği sayesinde, grup sohbetlerinde bir mesaja verilen tüm cevaplar ayrı bir başlık altında derlenerek daha düzenli şekilde görüntülenebilecek.

WhatsApp, grup sohbetlerinin karmaşasını azaltmak ve sohbetleri daha düzenli hale getirmek amacıyla geliştirdiği "konu bazlı cevaplar" özelliğini test etmeye başladı. Mart ayında Android beta kullanıcılarına sunulan özellik, şimdi iOS beta kullanıcıları için de kullanıma açıldı.

WHATSAPP GRUPLARINDA MESAJLAR DAHA DERLİ TOPLU OLACAK

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yoğun grup sohbetlerinde kullanıcıların mesajları takip etmesini zorlaştıran düzensizliği azaltmak istiyor. Bu amaçla geliştirilen konu bazlı cevaplar, tek bir mesaj altında oluşan sohbetlerin, ayrı ve daha düzenli bir ekranda görüntülenebilmesini sağlayacak.

WABetaInfo'nun haberine göre, yeni özellikle birlikte, kullanıcılar belirli bir mesaja verilen cevapları ayrı bir başlık altında görebilecek. Sistem sayesinde aynı anda birçok farklı konunun konuşulduğu gruplarda mesaj akışını takip etmek kolaylaşacak.

Test edilen sürümlerde, mesajların altında kaç tane cevap olduğunu gösteren özel bir gösterge bulunuyor. Göstergeye tıklandığında ise kullanıcılar, mesajın altında açılan ayrı bir ekranda, konuya özel cevapları okuyup yeni yorumlar yazabilecekler.

WhatsApp, grup sohbetlerini takip etmeyi kolaylaştırmak için yalnızca konu bazlı cevapları sunmakla kalmıyor.

Uygulama geçtiğimiz günlerde ABD'deki üyeleri için yapay zeka destekli mesaj özetlerini kullanıma sundu. Kullanıcılar, okunmamış mesajların hızlı özetlerini talep üzerine oluşturabiliyor. Mesaj özetleri özelliğinin diğer ülkelerde de yakında yaygınlaşması bekleniyor.