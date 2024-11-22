WhatsApp'tan sesli mesajlar için yeni çalışma: Artık dinlemenize gerek kalmayacak!

22 Kasım 2024 09:57 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:15

WhatsApp, sesli mesajları metne dönüştürerek kullanıcıların konuşmaları gürültülü ortamlarda daha kolay takip edebilmesi için "sesli mesaj transkriptleri" özelliğini tanıttı. Özellik şu anda sınırlı sayıda dili destekliyor ve yalnızca cihaz üzerinde çalışarak mesajlarınızın gizliliğini de koruyor.

Sesli mesajları göndermek yazmaktan çok daha kolay olsa da bazı insanlar için dinlemek okumaktan çok daha zahmetlidir. Bugün WhatsApp​, sesli mesajları dinlemekten nefret eden kişilerin karşılaştığı sorunları hafifletmeyi amaçlayan yeni bir özelliği resmen tanıttı.

WhatsApp, "sesli mesaj transkriptleri" adı verilen özelliğin, ne yapıyor olursanız olun konuşmaları takip etmenize yardımcı olmak için sesli mesajları metne dönüştüreceğini açıkladı. Bununla birlikte transkriptler cihazınızda oluşturuluyor, böylece WhatsApp dahil hiç kimse kişisel mesajlarınızı duyamıyor veya okuyamıyor.

SESLİ MESAJ​ TRANSKRİPTLERİ HANGİ DİLLERİ DESTEKLİYOR?

Şu anda konuşma metinleri için desteklenen diller Android'de İngilizce, Portekizce, İspanyolca ve Rusça iken, iOS 16'da bunlara Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Türkçe, Çince ve Arapça da katılıyor. iOS 17 ve sonrasında ise Danca, Fince, İbranice, Malayca, Norveççe, Felemenkçe, İsveççe ve Tayca da destekleniyor.

SESLİ MESAJLAR NASIL YAZIYA ÇEVRİLİR?

WhatsApp üzerinden sesli mesajları yazıya çevirmek için öncelikle hesap ayarlarınıza gidin ve 'Sohbetler' seçeneğine dokunun. İlgili seçeneği bulun ve aktif edin. Ardından bir sesli mesajı yazıya dökmek için üzerine uzun basın ve "Yazıya dök" seçeneğine dokunun.

WhatsApp, yaptığı açıklamada yeni özelliği önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıma sunacağını söyledi. Ayrıca gelecekte daha fazla dil desteği ekleneceği bilgisini de paylaştı.