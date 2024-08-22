WhatsApp'tan yayılan bu mesaja dikkat: Tüm iPhone'ları saniyeler içinde çökertiyor

22 Ağustos 2024 09:56 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:58

Apple kullanıcıları, iOS 17 ve iOS 18 işletim sistemlerinde keşfedilen yeni bir karakter hatasıyla karşı karşıya. Söz konusu hata, belirli bir karakter dizisinin girilmesi durumunda iPhone ve iPad'lerin çökmesine neden oluyor.

TechCrunch'ın haberine göre, iPhone'un Uygulama Arşivi ekranına geçiş yapıldıktan sonra arama alanına "":: karakterlerinin yazılması, Springboard'un (iOS ana ekranını yöneten standart bir uygulama) yeniden başlatılmasına ve cihazın doğrudan kilit ekranına dönmesine yol açıyor.

TÜM IPHONE'LARI ÇÖKERTEN "":: KARAKTER HATASI

Bu hata tam bir cihaz resetleme işlemi olmamakla birlikte, akıllı telefonun birkaç saniye içinde tekrar işlevsel hale gelmesiyle sonuçlanıyor.

Daha da dikkat çekici olan, aynı karakter dizisinin Ayarlar uygulamasının arama alanına girilmesi durumunda uygulamanın çökmesine neden olması. Ancak bu karakterler Spotlight aramasına yazıldığındaysa herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Yapılan testlerde bu hata, iOS 17 yüklü cihazlarda "respring" olarak bilinen yeniden başlatma işlemine neden oldu. iOS 18 yüklü cihazlarda ise karakterlerin kaybolması ve Ayarlar uygulamasının çökmesi gibi farklı sorunlara yol açtı.

CİHAZA BÜYÜK BİR ZARAR VERMİYOR

Bu hatayı tetiklemek için "":: ve ardından herhangi bir karakter yazmak yeterli. Ancak hata yalnızca manuel olarak bu karakter dizisinin girilmesi durumunda ortaya çıkıyor. Mesajlar veya başka bir uygulama aracılığıyla cihazlara zarar verme ihtimali bulunmadığı belirtiliyor.

Apple'ın bu sorunu yakın bir zamanda yayınlayacağı bir iOS güncellemesiyle çözmesi bekleniyor. Kullanıcıların bu süre zarfında dikkatli olmaları ve söz konusu karakter dizisini girmemeleri tavsiye ediliyor.