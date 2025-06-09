WhatsApp'tan yeni medya seçeneği: Artık siz karar vereceksiniz

WhatsApp otomatik dosya indirme özelliği için yeni bir güncelleme getirdi. Artık medya dosyalarının cihazlara hangi kalitede indirileceği kullanıcı tercihlerine bırakılmış durumda. Peki yeni özellik nasıl kullanılır?

WhatsApp, nisan ayından beri, kullanıcıların cihazlarına otomatik olarak indirilen fotoğraf ve videoların kalitesinin HD mi yoksa standart mı olacağını seçebilecekleri bir özelliği test ediyordu. Söz konusu özellik WhatsApp'ın beta programına kayıtlı bazı Android kullanıcılarına sunulmaya başladı.

WABetaInfo'nun haberine göre, "otomatik indirme kalitesi" özelliği, WhatsApp'ın Android için 2.25.18.11 numaralı beta sürümüne sahip olan kullanıcılara sunulmuş durumda ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kişiye ulaşması bekleniyor.

OTOMATİK İNDİRME KALİTESİ ARTIK SEÇİLEBİLİYOR

WhatsApp'ta Ayarlar > Depolama ve veriler menüsüne giderek, "Yükleme kalitesi" seçeneğinin hemen altında yer alan "Otomatik indirme kalitesi" seçeneğini görebilirsiniz. Burada "standart kalite" ve "HD kalite" olmak üzere iki indirme seçeneği bulunuyor.

"Standart kalite"yi seçtiğinizde, WhatsApp ilgili medya dosyasını telefonunuza sıkıştırarak indiriyor. "HD kalite"yi seçtiğinizde ise sıkıştırma işlemi az miktarda yapıldığından ötürü dosyanın yüksek çözünürlüklü bir versiyonu cihaza kaydoluyor.

WhatsApp, yüksek kaliteli fotoğraf ve video gönderimlerinde çiftli yükleme (dual-upload) sistemi kullanıyor. Bir fotoğrafı ya da videoyu HD kalitesinde gönderdiğinizde, hem standart hem de HD versiyonu uygulamanın sunucularına yükleniyor. Otomatik indirme için standart kaliteyi seçseniz bile, sohbet içerisinde aynı içeriği manuel olarak HD kalitesinde görüntüleme seçeneğiniz oluyor.