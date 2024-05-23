WhatsApp'tan yeni özellik: 'Benden sil' işlemi geri alınabilecek, yöntem çok basit!

23 May 2024 10:51 - Güncelleme : 23 May 2024 10:54

WhatsApp, yayınladığı yeni özellikle kullanıcılarını büyük bir dertten kurtardı. Pek çok kullanıcının yanlışlıkla bastığı, hatta işten kovulma ile sonuçlanan hataların bile başlıca sebebi olan 'Benden sil' işlemi artık geri alınabilecek.

Meta'nın almış olduğu bu kararla birlikte, kullanıcılar "herkesten sil"e basmaya çalışırken sehven "benden sil" özelliğini seçmeleri halinde bu işlemi iptal edebilecek. Eklenen "Mesaj benden silindi. Geri al" seçeneğine tıkladıktan sonra silmiş olduğunuz mesaj geri gelecek.

"WHATSAPP BENDEN SİL" İŞLEMİ GERİ ALMA

Bu işlemi yapmak çok basit: Benden sil butonuna bastıktan hemen sonra karşınıza küçük bir pencerede "Geri al" seçeneği çıkıyor. Yapmanız gereken tek şey, buna basmak oluyor. Daha sonra söz konusu mesaj, sanki hiç silmemişsiniz gibi geri yüklenecektir.

GERİ ALMA SÜRESİ SANİYELERLE SINIRLI

Benden sil seçimini geri almak ne yazık ki sürekli yapabileceğiniz bir işlem değil. "Benden sil" butonuna bastıktan sonra 5 saniyeniz bulunuyor. Bu süre zarfında geri almaya yetişemediyseniz, yapabileceğiniz başka bir şey bulunmuyor.

HEM GÖNDERİLEN HEM ALINAN MESAJLARDA ÇALIŞIYOR

"Geri alma" işlemi sizin karşı tarafa gönderdiğiniz mesajlarda çalıştığı gibi, karşı taraftan size gelen mesajlarda da işe yarıyor. Ayrıca sadece metin mesajlarında değil, aynı zamanda ses kayıtları, fotoğraflar, videolar ve diğer her türlü medya dosyalarının silme işlemi de geri alınabiliyor.