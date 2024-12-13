WhatsApp'tan yılbaşı öncesi büyük güncelleme! Görüntülü ve sesli aramaya yeni özellikler eklendi

13 Aralık 2024 16:05 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 17:18

WhatsApp, grup sohbetlerinde bireysel arama yapabilme, görüntülü aramalara eğlenceli efektler ekleme ve masaüstü uygulamasını daha kullanıcı dostu hale getiren yeni özellikler duyurdu. İşte detaylar!

Meta, popüler mesajlaşma platformu WhatsApp​ için sesli ve görüntülü aramalara odaklanan yeni bir güncelleme yayınladı. ABD merkezli şirketin yıl sonuna yaklaşırken duyurduğu söz konusu güncellemelerle birlikte yeni arayüz, daha kaliteli çağrı ve gruplarda bireysel arama gibi dikkat çeken yenilikler kullanıcılara sunuldu.

WhatsApp'ın duyurduğu önemli yeni özellikler şu şekilde:

GRUP SOHBETLERİNDE BİREYSEL ARAMA KOLAYLIĞI

WhatsApp'ın getirdiği ilk yeni özellik, grup sohbetlerinde bireysel arama yapabilme imkânı oldu. Artık bir grup sohbetinde arama butonuna tıkladığınızda, tüm grubu aramak yerine sadece belirli bir kişiyi seçip arayabilirsiniz. Bu sayede aramaya katılmak istemeyen diğer üyeleri rahatsız etmemiş olacaksınız.

YENİ EFEKTLER EKLENDİ

Bir diğer yeni özellikte ise WhatsApp, görüşmelerinizi daha eğlenceli hale getirmek için yeni efektler ekledi. Köpek yavrusu kulakları, su karaoke gibi eğlenceli seçeneklerle kullanıcılar, görüntülü aramalarını daha renkli bir hale getirebilecek.

WhatsApp Masaüstü uygulaması da yeniliklerden nasibini aldı. Kullanıcıların arama başlatma, arama bağlantısı oluşturma ya da belli bir numarayı arama işlemlerini kolaylaştıran yeni bir tasarım sunuldu. Ayrıca WhatsApp, aramalarda görüntü kalitelerini de iyileştirdiğini belirtti.

GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

Bu yeni güncellemelere sahip olmak için WhatsApp uygulamasını Android ve iPhone uygulama mağazası üzerinden güncellemeniz gerekiyor. Bununla birlikte güncellemeyi yapmış olmanıza rağmen yeni özellikler size gelmeyebilir. Bunun sebebi; WhatsApp'ın kademeli bir şekilde dağıtım yapmasından kaynaklanıyor.