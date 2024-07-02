Wi-Fi ağlarına bağlanırken dikkat! Uzmanlar güvenlik için VPN'yi işaret etti

02 Temmuz 2024 17:01 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:01

İş dışında sosyal hayatında kafe, AVM ya da seyahat için havaalanı, otogar gibi yerlerde bulunan vatandaşlara Wi-Fi ağları için uyarı yapıldı. Kaspersky uzmanları, olası riskleri güvenli bir şekilde yönetmek için yaygın ağları kullanmaya yönelik bir dizi güvenlik uygulaması yayınladı.

KİŞİSEL HESAPLARA ERİŞME ÇABASI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kafeterya, alışveriş merkezi, havaalanı gibi kamuya açık Wi-Fi ağlarına bağlanırken güvenlik hususlarının farkında olmak önem arz ediyor. Dolandırıcılar sahte Wi-Fi ağları oluşturarak, kullanıcıları kandırma yoluna gidebiliyor. Bu sahte ağlara bağlanıldığında, sosyal medya girişleri, banka bilgileri ve e-posta adresleri gibi kişisel bilgiler ele geçirilmeye ve kötüye kullanılmaya açık hale geliyor.

Gereksiz siber riskler almayı önlemek için Kaspersky uzmanları, halka açık Wi-Fi ağlarına yalnızca gerekli olduğunda bağlanmayı, ağın gerçekliğinin doğrulanmasını, halka açık Wi-Fi ağının giriş sayfasına dikkat edilmesini, Wi-Fi'de hassas işlemlerden kaçınılması gerektiğini ve VPN ile gizliliğin ve güvenliğin artırılması tavsiyelerinde bulundu.

GÜVENİLİR VPN ÖNERİSİ

Bu ipuçlarını takip etmek ve güvenilir bir VPN kullanmak, halka açık Wi-Fi ağlarında gezinme deneyiminin gizli kalmasını sağlar. Veri şifrelemenin yanı sıra bazı kapsamlı güvenlik çözümleri, dolandırıcıların oturum açma kimlik bilgilerini çalmak için sahte ağlar oluşturulduğu ve kötü amaçlı sitelere yönlendirdiği DNS sahtekarlığı gibi çeşitli siber risklere karşı koruma sağlıyor.

Ayrıca VPN şifreleme, tarama geçmişini ve diğer hassas bilgileri istismar edebilecek hedefli saldırılara karşı korunmaya yardımcı olarak açık Wi-Fi ağlarıyla ilişkili potansiyel tehlikelere karşı sağlam bir koruma ortaya koyuyor.

GİZLİLİĞİ KORUYOR

Buna ek olarak VPN'ler sadece açık Wi-Fi ağlarına bağlanmak gibi belirli senaryolarda değil, sürekli olarak kullanılabiliyor. Bir VPN'i her zaman aktif tutmak, kullanıcı verilerinin korunmasını sağlar ve kullanılan ağdan bağımsız olarak gizliliği koruyor.

Yüksek kaliteli VPN hizmetleri internet hızından ödün vermiyor. Böylece kullanıcıların tarama veya indirme hızlarında önemli düşüşler yaşamadan tam korumanın keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, bazı kişilerin VPN'leri özel durumlar için kullanılan araçlar olarak gördüğünü ancak VPN'lerin kullanıcıların gizliliğini artırmaya yardımcı olabildiği gibi günlük kullanım için bir siber güvenlik önlemi olarak da kullanılabileceğini belirtti.

Jedidi, 'Sürekli iyileştirmeler ve artan gizlilik seviyeleri sayesinde VPN, dijital alandaki risklere karşı savunmayı güçlendirirken korumalı, daha hızlı ve güvenilir şeffaf bağlantı olanağı sağlar.' açıklamasında bulundu.