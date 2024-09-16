Wi-Fi çekmiyor derdi, çekim gücü artıran yeni teknoloji ile son buldu: Kilometrelerce mesafeden bağlantı kuruldu

16 Eylül 2024 11:50 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:58

Wi-Fi çekim sorunları, Morse Micro'nun Wi-Fi HaLow teknolojisiyle gerçekleştirdiği test sayesinde yeni bir boyut kazandı. Şirket, kilometrelerce mesafeden başarılı bir şekilde internet bağlantısı kurarak dünya rekoru kırdı. Ancak bu teknolojinin kritik bir sorunu var.

Wi-Fi teknolojisi her geçen gün gelişiyor, ancak yeni nesil teknolojilerden biri olan Wi-Fi HaLow, bağlantı mesafesi konusunda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Morse Micro şirketi, uzun mesafe Wi-Fi bağlantılarında dünya rekoru kırdı. Bazen bir odadan diğerine bile zor ulaşan Wi-Fi bağlantısı, kilometrelerce mesafeden sürpriz yaptı.

16 KİLOMETRE MESAFEDEN Wİ-Fİ ÇEKTİ

Tom's Hardware'in haberine göre, Morse Micro'nun gerçekleştirdiği test, Wi-Fi HaLow'un sınırlarını zorladı. Test sırasında iki nokta, yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaydı ve aralarında net bir görüş hattı bulunuyordu. Bu koşullar altında, araştırmacılar bir dizüstü bilgisayar üzerinde 2Mbps hızında sabit bir internet bağlantısı kurmayı başardı.

Bu, şu ana kadar bir Wi-Fi bağlantısı ile elde edilen en uzun mesafe rekoru olarak tarihe geçti. Daha önce kırılan bir rekorda, 2.8 kilometre (1.8 mil) mesafede 1Mbps hızında bağlantı kurulabilmişti.

ŞEHİRLERDE DURUM FARKLI OLABİLİR

Tabii ki de Morse Micro'nun gerçekleştirdiği bu testin kırsal bir alanda yapıldığını unutmamak gerekiyor. Örneğin şehir ortamlarında, sinyaller binalar, yüksek yapılar ve diğer engellerden dolayı bu kadar uzak mesafelere ulaşamayabilir. Bu sorun, teknolojinin en önemli handikapı olarak gösteriliyor.

Bununla birlikte, şehirlerde Wi-Fi HaLow gibi uzun mesafe teknolojilerine genellikle daha az ihtiyaç duyuluyor. Çünkü şehirlerde güçlü hücresel veri ağları ve geniş Wi-Fi erişim noktaları gibi alternatifler mevcut.

Bu yüzden Wi-Fi HaLow teknolojisinin esas potansiyelinin, geniş kırsal alanlarda kendini göstereceği belirtiliyor. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ya da seyahat eden insanların hücresel ağların ulaşamadığı noktalarda, uzak mesafeden bağlantı kurmayı sağlayarak iletişimde büyük bir boşluğu doldurması bekleniyor.