Windows 10 kullanıyorsanız cebinizden 30 dolar çıkacak! Ücretsiz güncellemeler tarih oluyor

01 Kasım 2024 16:54 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:54

Microsoft, Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemelerini 14 Ekim 2025'te sonlandıracağını açıkladı. Bu tarihten sonra Windows 10 kullanıcıları, yıllık 30 dolar karşılığında ücretli güvenlik desteği alabilecek.

Bilgisayarınızı henüz Windows 11 sürümüne geçirmediyseniz ve halen Windows 10'daysanız, önümüzdeki seneden itibaren yeni güncellemeleri yükleyebilmek için para ödemeniz gerekecek. Üstelik az uz da değil, 30 doları gözden çıkarmadığınız sürece PC'niz güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalacak.

WİNDOWS 10, EKİM 2025'TEN İTİBAREN DESTEKLENMEYECEK

Bu haberi, Windows 10 işletim sistemine olan desteği 14 Ekim 2025 tarihinden sonra sona erdireceğini açıklayan ve kullanıcılarına 2025 sonrası için ücretli güvenlik desteği sunacağını belirten Microsoft duyurdu. 14 Ekim 2025'e kadar güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek olan Windows 10, bu tarihten sonra ise sadece ücretli destek alarak güncel kalacak.

Microsoft, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Windows 11'e geçişi teşvik ettiğini ancak bazı kullanıcıların çeşitli nedenlerle Windows 10'lu cihazları kullanmaya devam ettiğini göz önünde bulundurduğunu söyledi.

KURUMSAL VE BİREYSEL KULLANICILARA AYRI FİYAT VERİLİYOR

Şirket, "Windows 11'e geçmenizi şiddetle tavsiye etmekle birlikte, Windows 10'lu cihazlarınızı güncellemenizi engelleyebilecek bazı durumlar olabildiğini biliyoruz. Bu nedenle herkese Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri sunacağız" şeklinde bir açıklama yaparak, kullanıcıların güvenlikten yoksun kalmaması için ücretli destek seçeneği geliştirdiğini belirtti.

Ücretlendirmeye göre, bireysel kullanıcılara bir yıllık ek güvenlik desteği sağlanacak ve bunun bedeli 30 dolar olacak. Kurumsal kullanıcılar için cihaz başına olmak üzere yıllık artan bir ödeme planı mevcut: ilk yıl için 61 dolar, ikinci yıl için 122 dolar ve üçüncü yıl için 244 dolar.