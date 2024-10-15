Windows 11 24H2 güncellemesi kullanıcıları çileden çıkardı: İnternet bağlantısı kesiliyor

15 Ekim 2024 09:58 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 09:59

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Windows 11 24H2 güncellemesi, adeta sorunlarla dolu bir şekilde çıktı. Güncellemeyi yükleyen birçok kullanıcı, arayüz yavaşlaması, fare imlecinin kaybolması gibi sorunlardan muzdarip. Son olarak ise internet bağlantısının kesildiği bir problem kullanıcıları çileden çıkardı.

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Microsoft​'un Windows 11​ 24H2 sürümü, kullanıcılar arasında ciddi sorunlara yol açtı. En son ortaya çıkan problem ise saç baş yolduracak kadar sinir bozucu. Güncelleme​, hem Wi-Fi hem de kablolu internet bağlantılarını tamamen devre dışı bırakabiliyor. Kullanıcılar, sürümü yükledikten sonra internet erişimini kaybettiklerini belirtmeye başladı.

WINDOWS 11 24H2 GÜNCELLEMESİ, İNTERNETİ BOZDU

Microsoft'un resmi forumları olan Answers.com'da yer alan şikayetler, internet bağlantısı probleminin münferit bir olay olmadığını gösteriyor. Zira forumlarda 60 kadar başlıkta, sorunu yaşayan kullanıcıların yazmış olduğu şikayetler var.

SORUN GÜNCELLEMEYİ YÜKLER YÜKLEMEZ BAŞLAMIYOR

Bazı kullanıcılar Windows 11 24H2 güncellemesini kurduktan sonra ilk yeniden başlatmanın ardından internet bağlantısının sorunsuz çalıştığını, ikinci yeniden başlatmanın ardından ise bağlantı probleminin başladığını belirtiyor. Yani sorun, güncellemeyi yükledikten hemen sonra kendini göstermiyor.

ŞU AN İÇİN NET BİR ÇÖZÜM YOK

Kötü haber şu ki, şu anda kullanıcıların bu sorunu çözebileceği bir geçici veya kalıcı çözüm mevcut değil. Bu sebeple de bağlantı sorunu yaşayan kullanıcılara, internet erişimini sürdürebilmeleri için 23H2 sürümüne geri dönmeleri tavsiye ediliyor.

TEK SORUN İNTERNET BAĞLANTISI DEĞİL

Öte yandan Windows 11 24H2 güncellemesi internet bağlantılarını koparmakla kalmadı. Güncellemeyle ilgili rapor edilen başka sorunlar da var. Bunlar arasında, kullanıcı arayüzü öğelerinde (özellikle Alt-Tab geçişlerinde) yaşanan yavaşlık ve yanıt vermeme, fare imlecinin kaybolması ve disk alanının sebepsiz yere dolması gibi problemler yer alıyor.