Windows 11'in son güncellemesi felaketi yaşattı! Kullanıcılar, kapanma sorunlarıyla boğuşuyor

26 Kasım 2024 17:15 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 17:17

Windows 11 24H2 güncellemesi, Dell bilgisayarlarda kapanma ve uyku modu sorunlarına, Asus cihazlarda ise Dolby Audio sürücülerinin silinmesine yol açarak kullanıcıları mağdur etti. Her iki marka da kullanıcılarına çözüm önerilerini sundu.

Microsoft'un en son Windows 11 24H2 güncellemesi, kullanıcılar arasında memnuniyetsizliğe yol açmaya devam ediyor. Son raporlara göre, özellikle Dell ve Asus​ marka bilgisayarlarda çeşitli hatalar baş gösteriyor. Kimi kullanıcılar bilgisayarlarının düzgün kapanmadığını veya uyku moduna geçmediğini bildirirken, kimileri de ses sistemlerinde ciddi sorunlar yaşıyor.

WİNDOWS 11 24H2, ASUS VE DELL BİLGİSAYARLARI BOZDU

Windows 11 24H2 güncellemesi, bazı Dell bilgisayarlarda kapanma ve uyku moduna geçiş sorunlarına neden oluyor. Microsoft sorundan etkilenen modeller için güncellemeyi durdurma kararı almadı. Ancak Dell hızlı bir şekilde harekete geçti. Şirket söz konusu hatayı düzelten bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Dell kullanıcılarının bilgisayarlarında "Dell Encryption" yazılımı yüklüyse, yazılımı 11.10 sürümüne güncellemeleri tavsiye ediliyor. Eski sürümleri kullananlara ise Windows 11 24H2 güncellemesini yüklemekten kaçınmaları öneriliyor; en azından hataya geniş çaplı bir düzeltme yapılana kadar...

Asus bilgisayarlarda ise Windows 11 24H2, Dolby Audio sistemlerinin çalışma şeklini değiştirdi. Güncellemenin Dolby ses kod çözücülerini sildiği ortaya çıktı, bu da temiz bir Windows kurulumu yapıldığında sesin tamamen kaybolması anlamına geliyor.

Tayvan merkezli üretici, bu sorunu çözmek için kullanıcıların Dolby Digital ve Dolby Digital Plus sürücülerini manuel olarak güncellemeleri gerektiğini belirtti. Bilgisayarınız Dolby sesi destekliyorsa, MyASUS uygulaması üzerinden sürücülerin güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.