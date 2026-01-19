Windows 11 kullananlar dikkat: Güncelleme sistemleri kilitledi

Kategoriler
Microsoft’un Ocak 2026’da yayımladığı ilk Windows 11 güvenlik güncellemesi, özellikle kurumsal cihazlarda kapatma, uyku modu ve uzak masaüstü erişimi gibi temel işlevleri aksattı. Şirket, yaşanan sorunların ardından acil bir yama yayımladı.
Microsoft, 13 Ocak 2026’da Microsoft tarafından yayımlanan yılın ilk Windows 11 güvenlik güncellemesinin beklenmedik sorunlara yol açmasının ardından hızlı bir geri dönüş yaptı. Şirket, yalnızca dört gün sonra, 17 Ocak’ta acil bir düzeltme güncellemesiyle sahaya indi. İlk yamanın, bazı sistemlerde günlük kullanımı doğrudan etkileyen hatalar oluşturduğu anlaşıldı.
Güncellemeden sonra en çok dikkat çeken problem, kimi bilgisayarların düzgün şekilde kapanmaması ya da uyku moduna geçmemesiydi. Microsoft’un teknik notlarına göre sorun, yalnızca Windows 11 23H2 sürümünü kullanan Enterprise ve IoT edisyonlarını etkiledi. Ev kullanıcılarına yönelik standart sürümlerde aynı tablo görülmedi; bu nokta özellikle vurgulandı.
Sorunun, Güvenli Başlatma (Secure Boot) özelliği açık olan cihazlarda ortaya çıktığı ifade ediliyor. Aslında donanım seviyesinde koruma sağlamayı hedefleyen bu özellik, Ocak 2026 güvenlik güncellemesiyle birlikte bazı sistemlerde tam tersine çalıştı. Kapatma ve hazırda bekletme komutları, yani en temel işlemler, cevap vermez hale geldi.
Sıkıntılar bununla sınırlı kalmadı. Bir başka baş ağrısı da uzak bağlantılar tarafında yaşandı. Bazı kullanıcılar, Uzak Masaüstü üzerinden sisteme erişemediklerini, kimlik doğrulama aşamasında hata aldıklarını bildirdi. Üstelik bu problem sadece Windows 11’le sınırlı değildi; Windows 11 25H2, Windows 10 22H2 ESU ve Windows Server 2025 gibi farklı Microsoft platformlarında da benzer şikâyetler gündeme geldi.