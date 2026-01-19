Windows 11 kullananlar dikkat: Güncelleme sistemleri kilitledi

KAPATMA VE UYKU MODUNDA BEKLENMEDİK AKSAKLIKLAR

Güncellemeden sonra en çok dikkat çeken problem, kimi bilgisayarların düzgün şekilde kapanmaması ya da uyku moduna geçmemesiydi. Microsoft’un teknik notlarına göre sorun, yalnızca Windows 11 23H2 sürümünü kullanan Enterprise ve IoT edisyonlarını etkiledi. Ev kullanıcılarına yönelik standart sürümlerde aynı tablo görülmedi; bu nokta özellikle vurgulandı.