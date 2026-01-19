Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Windows 11 kullananlar dikkat: Güncelleme sistemleri kilitledi

Ocak 19, 2026 17:07
1
Windows 11 kullananlar dikkat: Güncelleme sistemleri kilitledi

Microsoft’un Ocak 2026’da yayımladığı ilk Windows 11 güvenlik güncellemesi, özellikle kurumsal cihazlarda kapatma, uyku modu ve uzak masaüstü erişimi gibi temel işlevleri aksattı. Şirket, yaşanan sorunların ardından acil bir yama yayımladı.

2
Windows 11 kullananlar dikkat: Güncelleme sistemleri kilitledi

Microsoft, 13 Ocak 2026’da Microsoft tarafından yayımlanan yılın ilk Windows 11 güvenlik güncellemesinin beklenmedik sorunlara yol açmasının ardından hızlı bir geri dönüş yaptı. Şirket, yalnızca dört gün sonra, 17 Ocak’ta acil bir düzeltme güncellemesiyle sahaya indi. İlk yamanın, bazı sistemlerde günlük kullanımı doğrudan etkileyen hatalar oluşturduğu anlaşıldı.

3
Windows 11 kullananlar dikkat: Güncelleme sistemleri kilitledi

KAPATMA VE UYKU MODUNDA BEKLENMEDİK AKSAKLIKLAR

Güncellemeden sonra en çok dikkat çeken problem, kimi bilgisayarların düzgün şekilde kapanmaması ya da uyku moduna geçmemesiydi. Microsoft’un teknik notlarına göre sorun, yalnızca Windows 11 23H2 sürümünü kullanan Enterprise ve IoT edisyonlarını etkiledi. Ev kullanıcılarına yönelik standart sürümlerde aynı tablo görülmedi; bu nokta özellikle vurgulandı.

4
Windows 11 kullananlar dikkat: Güncelleme sistemleri kilitledi

Sorunun, Güvenli Başlatma (Secure Boot) özelliği açık olan cihazlarda ortaya çıktığı ifade ediliyor. Aslında donanım seviyesinde koruma sağlamayı hedefleyen bu özellik, Ocak 2026 güvenlik güncellemesiyle birlikte bazı sistemlerde tam tersine çalıştı. Kapatma ve hazırda bekletme komutları, yani en temel işlemler, cevap vermez hale geldi.

5
Windows 11 kullananlar dikkat: Güncelleme sistemleri kilitledi

UZAK MASAÜSTÜ VE KİMLİK DOĞRULAMA SORUNLARI DA EKLENDİ

Sıkıntılar bununla sınırlı kalmadı. Bir başka baş ağrısı da uzak bağlantılar tarafında yaşandı. Bazı kullanıcılar, Uzak Masaüstü üzerinden sisteme erişemediklerini, kimlik doğrulama aşamasında hata aldıklarını bildirdi. Üstelik bu problem sadece Windows 11’le sınırlı değildi; Windows 11 25H2, Windows 10 22H2 ESU ve Windows Server 2025 gibi farklı Microsoft platformlarında da benzer şikâyetler gündeme geldi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.