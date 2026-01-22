Windows 11 kullanıcılarını çileden çıkaran 0x803f8001 hatası: Kimse dosyalarını açamıyor

Windows 11 işletim sisteminde Notepad ve Ekran Alıntısı Aracı gibi temel uygulamaların açılmasını engelleyen ve kullanıcılara "Hesabınızı kontrol edin" uyarısı veren yeni hata kodu ortaya çıktı. Windows Central sitesinin haberine göre, dünya genelinde pek çok kullanıcı zor durumda kaldı.

Ekrana yansıyan 0x803f8001 hata kodu, uygulamaların durdurdu. Bazı bilgisayarlarda ise dosya sistemi hatası (-2143322111) uyarısı da görülüyor.

UYGULAMALAR CEVAP VERMİYOR

Erişim sorunu Notepad (Not Defteri), Ekran Alıntısı Aracı ve Xbox Ally Armoury Crate gibi sık kullanılan yazılımları etkiliyor. Edinilen bilgilere göre problem sadece belirtilen programlarla sınırlı değil. Diğer uygulamalarda da benzer aksaklıklar yaşanıyor.

Microsoft forumlarında yaşadığı mağduriyeti dile getiren "Kave" isimli bir kullanıcı, iş süreçleri için kritik öneme sahip notlarına ve URL adreslerine ulaşamadığını belirterek duruma isyan etti:

"Çoğu Microsoft uygulamamda 0x803f8001 hata kodunu alıyorum. Buna işim için gereken önemli bilgilerin olduğu Notepad de dahil. İşlerim aksadı. Bugün Alienware Command Center, Nitrosense ve Ekran Alıntısı Aracı gibi programları açamayan başka insanlar da görüyorum."

LİSANS DOĞRULAMA SORUNU OLABİLİR

Kullanıcının paylaşımına cevap veren Bağımsız Danışman Harold Milan, hatanın genellikle Microsoft Store'un uygulama lisanslarını doğrulayamadığı durumlarda ortaya çıktığını aktardı. Milan'a göre karşılaşılan uyarı bozuk Mağaza önbelleği, geçici Microsoft hesabı senkronizasyon sorunu veya Mağaza kayıtlarındaki bir aksaklıktan kaynaklanıyor.

Reddit üzerinde açılan başlıklarda da hatanın daha fazla uygulamayı etkilediği görülüyor. Özellikle Xbox Ally ve ROG Ally Armoury Crate uygulamalarının yüklenemediği ve hesap hataları döndürdüğü rapor ediliyor.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Yaşanan teknik aksaklığı gidermek adına yapılan denemelerde, PC üzerindeki Microsoft Store uygulamasını sıfırlamanın ne yazık ki bir çözüm sunmadığı gözlemlendi. Bir kullanıcı, Armoury Crate yazılımını ASUS'un web sitesinden manuel olarak kaldırıp yeniden yükleyerek sorunu çözmeyi başardığını aktardı.

Ancak problemin Xbox Ally Armoury Crate dışındaki pek çok farklı uygulamayı da etkilemesi, sorunun Microsoft tarafındaki bir hesap kesintisi veya sunucu kaynaklı bir problem olabileceğini düşündürüyor.

Microsoft ve ASUS cephesinden kaynaklar, konudan haberdar olduklarını belirtiyor. Kısa süre içinde bir çözüm güncellemesi yayınlanması bekleniyor.