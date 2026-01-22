Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Windows 11 kullanıcılarını çileden çıkaran 0x803f8001 hatası: Kimse dosyalarını açamıyor

Windows 11'de Notepad ve Ekran Alıntısı Aracı gibi temel uygulamaların açılmasını engelleyen ve "Hesabınızı kontrol edin" uyarısı veren yeni hata kodu, kullanıcıları zor durumda bıraktı. Peki Windows 11 0x803f8001 hatası nasıl çözülür?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 16:45

Windows 11 işletim sisteminde Notepad ve Ekran Alıntısı Aracı gibi temel uygulamaların açılmasını engelleyen ve kullanıcılara "Hesabınızı kontrol edin" uyarısı veren yeni hata kodu ortaya çıktı. Windows Central sitesinin haberine göre, dünya genelinde pek çok kullanıcı zor durumda kaldı.

Ekrana yansıyan 0x803f8001 hata kodu, uygulamaların durdurdu. Bazı bilgisayarlarda ise dosya sistemi hatası (-2143322111) uyarısı da görülüyor.

Windows 11 kullanıcılarını çileden çıkaran 0x803f8001 hatası: Kimse dosyalarını açamıyor

UYGULAMALAR CEVAP VERMİYOR

Erişim sorunu Notepad (Not Defteri), Ekran Alıntısı Aracı ve Xbox Ally Armoury Crate gibi sık kullanılan yazılımları etkiliyor. Edinilen bilgilere göre problem sadece belirtilen programlarla sınırlı değil. Diğer uygulamalarda da benzer aksaklıklar yaşanıyor.

Microsoft forumlarında yaşadığı mağduriyeti dile getiren "Kave" isimli bir kullanıcı, iş süreçleri için kritik öneme sahip notlarına ve URL adreslerine ulaşamadığını belirterek duruma isyan etti:

"Çoğu Microsoft uygulamamda 0x803f8001 hata kodunu alıyorum. Buna işim için gereken önemli bilgilerin olduğu Notepad de dahil. İşlerim aksadı. Bugün Alienware Command Center, Nitrosense ve Ekran Alıntısı Aracı gibi programları açamayan başka insanlar da görüyorum."

Windows 11 kullanıcılarını çileden çıkaran 0x803f8001 hatası: Kimse dosyalarını açamıyor

LİSANS DOĞRULAMA SORUNU OLABİLİR

Kullanıcının paylaşımına cevap veren Bağımsız Danışman Harold Milan, hatanın genellikle Microsoft Store'un uygulama lisanslarını doğrulayamadığı durumlarda ortaya çıktığını aktardı. Milan'a göre karşılaşılan uyarı bozuk Mağaza önbelleği, geçici Microsoft hesabı senkronizasyon sorunu veya Mağaza kayıtlarındaki bir aksaklıktan kaynaklanıyor.

Reddit üzerinde açılan başlıklarda da hatanın daha fazla uygulamayı etkilediği görülüyor. Özellikle Xbox Ally ve ROG Ally Armoury Crate uygulamalarının yüklenemediği ve hesap hataları döndürdüğü rapor ediliyor.

Windows 11 kullanıcılarını çileden çıkaran 0x803f8001 hatası: Kimse dosyalarını açamıyor

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Yaşanan teknik aksaklığı gidermek adına yapılan denemelerde, PC üzerindeki Microsoft Store uygulamasını sıfırlamanın ne yazık ki bir çözüm sunmadığı gözlemlendi. Bir kullanıcı, Armoury Crate yazılımını ASUS'un web sitesinden manuel olarak kaldırıp yeniden yükleyerek sorunu çözmeyi başardığını aktardı.

Ancak problemin Xbox Ally Armoury Crate dışındaki pek çok farklı uygulamayı da etkilemesi, sorunun Microsoft tarafındaki bir hesap kesintisi veya sunucu kaynaklı bir problem olabileceğini düşündürüyor.

Microsoft ve ASUS cephesinden kaynaklar, konudan haberdar olduklarını belirtiyor. Kısa süre içinde bir çözüm güncellemesi yayınlanması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de ilk ve ücretsiz! Deprem anında bütün bilgileri geçecek: Tek tuşla risk öğrenilecek
TikTok dünyayı ele geçirdi: İşte 2026’nın en çok indirilen uygulamaları
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.