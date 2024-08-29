Windows 11 tasarımı değişiyor: Başlat menüsü için radikal değişiklik! İlk ekran görüntüsü geldi

29 Ağustos 2024 11:29 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:31

Windows 11'in Başlat menüsünden memnun olmayan kullanıcılar için sevindirici bir gelişme ortaya çıktı. Yakın zamanda yapılan Windows 11 beta güncellemelerinde, Başlat menüsündeki uygulamaları daha düzenli ve toplu hale getirmek için Windows 10 benzeri bir tasarım hazırlandı.

WINDOWS 11 BAŞLAT MENÜSÜ, KATEGORİLERE AYRILIYOR

Twitter/X kullanıcısı @phantomofearth tarafından ortaya çıkarılan yeni kategori görünümü, Windows 11'in en son beta sürümü olan Build 22635.4082'de keşfedildi. Bu özellik, Başlat menüsündeki uygulamaları "Eğlence", "Müzik" gibi başlıklar altında gruplandırarak kullanıcılara daha düzenli bir deneyim sunacak.

Microsoft, Windows 11 Başlat menüsündeki düzenleme seçeneklerinin yetersizliği nedeniyle eleştirilmişti. Kategori görünümü, bu eleştirileri gidermek için önemli bir adım olarak görülse de sorun şu ki; kategoriler tamamen özelleştirilebilir değil ve kullanıcılar kendi kategorilerini oluşturamıyor.

Neowin.net'in haberine göre yeni özellik henüz genel kullanıma sunulmuş değil. Şu an için yalnızca gizli Kayıt Defteri girdilerini açabilen özel araçlarla etkinleştirilebiliyor. Ayrıca Microsoft tarafından da resmi olarak doğrulanmadı. Ancak Windows 11'in 24H2 güncellemesiyle bu özelliğin tüm kullanıcılar için aktif hale geleceği tahmin ediliyor.

Son beta sürümünde ayrıca kilit ekranına eklenen medya kontrolleri dikkat çekiyor. Bu sayede, Windows Hello kamerası olmayan bir bilgisayarın önünde oturan kullanıcılar, bilgisayarlarının kilidini açmadan medya kontrollerine erişebilecek.

WINDOWS 11 24H2 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Windows 11 24H2 güncellemesi, gelen bilgilere göre bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek. Tam tarih ise henüz netleşmiş değil.