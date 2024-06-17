Windows 11'de saç baş yolduran performans sorunu! Çözümü Microsoft mühendisi açıkladı

17 Haziran 2024 10:31 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 10:32

Microsoft'un Windows 11 işletim sistemi 2021 yılında piyasaya sürülmüştü. Çıktığı günden bu yana performans sorunları yaşamaya devam ediyor.

ShiftDelete.Net'in haberine göre, Windows 11 Insider Programı'na katılan PC kullanıcıları CPU (işlemci) kullanımının yüzde 100'e çıktığı bir sorunla karşılaştı. Bu da bilgisayarın performansının düşmesine yol açtı.

Hataya neden olan sorunun ise Microsoft'un hizmetlerinden bir tanesi olan Çapraz Cihaz Hizmeti olduğu belirtildi. Bu hizmet, kullanıcıların bilgisayar ile akıllı telefonları arasında dosya paylaşımı ve senkronizasyon yapabilmelerine olanak sağlıyor.

PHONE LINK UYGULAMASI HATAYA YOL AÇTI

Insider önizlemesinde paylaşılan yeni Phone Link uygulaması, yüzde 100 CPU kullanımının temel kaynağı gibi görünüyor. Kullanıcılar hizmetin boştayken bile CPU'nun yüzde 10'unu tükettiğini dile getirdi. Bu da Phone Link'i kullanılamaz hale getiriyor.

Hata, ilk olarak 5 Haziran 2024’te yayınlanan 25163 numaralı derlemede fark edildi. Bir Microsoft mühendisi sorunun Çapraz Cihaz Hizmeti'nden kaynaklandığını bulduklarını açıkladı. Buna göre geçici bir çözüm olarak hizmeti tamamen devre dışı bırakılabileceğini aktardı.

SORUN BİR HAFTADIR YAŞANIYOR

Bir haftayı aşkın bir süre geçmesine rağmen, Microsoft hala resmi bir düzeltme sunmadı. Bu da Windows Insider'a kayıt olan kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

WINDOWS INSIDER NEDİR?

Windows Insider, Windows 10 veya Windows 11 lisansına sahip kullanıcılara daha önce geliştiricilerin erişebildiği işletim sistemi ilk yapılarına üye olmasına izin veriyor.

Kullanıcılar, programa katıldıklarında PC'lerine gelecek yeni özellikleri genel kullanıma sunulmadan önce deneyimleyebiliyor.