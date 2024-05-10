Windows 11'e yeni kısıtlama! Kullanıcılar buna çok kızacak

10 May 2024 09:39 - Güncelleme : 10 May 2024 09:39

Windows 11, Apple'da yıllardır var olan bir özelliği alıyor

Windows 11, Apple'da yıllardır var olan bir özelliği alıyor

Etkinleştirilmeden kullanılan Windows sürümlerinde bazı bilgisayar ayarlarının devre dışı olduğunu bilmeyen yoktur. Örneğin tema rengini değiştirmek gibi kişiselleştirme seçeneklerini kullanamazsınız. Ekranın sağ alt köşesinde de sürekli Windows'un etkinleştirilmesini belirten bir uyarı yer alır.

Eğer bunun gibi kısıtlamaları çok da problem etmiyorsanız Windows 10 veya Windows 11'i lisans anahtarına sahip olmadan sorunsuzca kullanabilirsiniz. Bununla birlikte Microsoft'un son kararı, etkinleştirilmemiş Windows kullananların hoşuna gitmeyecek bir özellik içeriyor.

MICROSOFT EDGE'E DE KISITLAMA YOLDA

Tech Radar sitesinin haberine göre, Microsoft Edge ileriki bir güncellemede "Windows'un etkinleştirilmediğini fark ettik. Bazı özelleştirmeler sınırlandırılmıştır" hatası verecek.

Kısıtlama özelliği henüz devreye alınmadı. Microsoft Edge'in Canary sürümünde test ediliyor. "Edge Canary", tarayıcıya eklenmesi planlanan yeni özelliklerin, kararlı sürüme geçmeden önce denenebildiği bir uygulama olup Android telefonlarda da kullanılabiliyor.

Etkinleştirilmemiş Windows sürümlerinde hangi Edge işlevlerinin sınırlandırılacağı konusu şu an için belirsizliğini koruyor. Haberde, tarayıcının kullanılmasından ziyade özelleştirilmesine yönelik kısıtlamaların yapılacağı bilgisi yer alıyor.

Bu özelleştirme seçenekleri arasında Edge'in tema renginin değiştirilmesi (örneğin siyahtan beyaza çevrilmesi) gibi özellikler bulunuyor.