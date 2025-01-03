Windows 11'in "Keşke böyle olsaydı" dedirten özelliği ortaya çıktı! Microsoft iptal etmiş

03 Ocak 2025 17:44 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:44

Microsoft'un eski tasarımcısı Sergey Kisselev, Windows 11 işletim sistemi için geliştirilen ve "Keşke böyle olsaydı" dedirten dinamik animasyonlu duvar kağıtlarını paylaştı. Masaüstü deneyimini hareketli görsellerle zenginleştirmeyi hedefleyen bu özelliğin iptal edildiği belirtiliyor.

Microsoft, Windows 11​ için dinamik animasyonlu duvar kağıtları üzerinde birkaç yıldır çalışıyordu. Ancak eski bir tasarımcı, bu duvar kağıtlarının tam olarak nasıl göründüğünü ortaya çıkardı. Microsoft'un eski tasarımcısı olan Sergey Kisselev, 2023 yılında piyasaya sürülmesi planlanan ancak büyük olasılıkla iptal edilen Windows 11 için dinamik animasyonlar üzerindeki çalışmasını detaylandırdı.

WİNDOWS 11'İN DİNAMİK DUVAR KAĞIDI ÖZELLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Kisselev, Microsoft'un Windows arayüzü ve Fluent tasarım sistemi üzerinde 8 yılı aşkın bir süre çalıştıktan sonra 2022 yılında Amazon'a geçti. Behance'te paylaşım yapan Kisselev, dinamik duvar kağıtlarını "Windows 11 için yeni bir ortalanmış imza kompozisyonunu kutlama ve Başlat Menüsü ile görev çubuğunun ortalanmış tasarımını vurgulama çabalarının bir parçası" olarak tanımladı.

Kisselev'e göre dinamik duvar kağıtları, "Microsoft'un düşük maliyetli cihazları için araştırılan ve öncelikle eğitim kullanıcılarını hedefleyen" bir çabanın parçasıydı.

Windows Central sitesi, dinamik duvar kağıtlarının, Windows 11'in 23H2 güncellemesinin bir parçası olarak piyasaya sürülmesinin planlandığını ancak bunun gerçekleşmediğini bildirdi. Windows gözlemcisi Albacore, özelliğin iptal edildiğini ve tamamlanmamış parçalarının Windows 11 sürüm 22H2 ve 23H2'ye dahil edildiğini, ancak en son 24H2 güncellemesinde kaldırıldığını öne sürdü.

Şu anda Windows'ta animasyonlu duvar kağıtlarını kullanmanın tek yolu Wallpaper Engine gibi üçüncü taraf bir uygulama yüklemek. Microsoft, Windows Vista'daki "Windows DreamScene" özelliği ile videoları duvar kağıdı olarak destekliyordu. Ancak Windows 11'de buna benzer bir yerleşik özellik kullanıma sunulmadı.