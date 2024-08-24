Windows 95, 29 yaşında! İşte günümüzde bile kullanılan 5 unutulmaz özelliği

24 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 17:14

Microsoft, Windows 95 işletim sistemini 1995 yılında tanıttı. Windows, Windows 3.0 ve sonraki güncellemeleri ile ev bilgisayarları pazarında belirgin bir oyuncu haline gelmişti. Ancak Windows 95, markanın zirveye çıkmasını sağladı ve kendisini kişisel bilgisayarların (en azından Apple dışındaki kişisel bilgisayarların) belirleyici yüzü olarak sağlamlaştırdı.

Windows 95, Windows işletim sistemi ailesine çeşitli özellikler getirdi ve bunların çoğu, bugün bile çeşitli şekillerde varlığını sürdürüyor. Bazı işlevler, yeni sürümlere tam olarak entegre edilmemiş olsa da birçok Windows özelliğinin kökeni bu önemli sürüme dayanıyor.

GÜNÜMÜZDE HÂLÂ KULLANILAN WINDOWS 95 ÖZELLİKLERİ

Başlat Menüsü:

Bilindiği üzere Windows işletim sisteminin en ikonik özelliklerinden biri, ekranın sol alt kısmında bulunan (Windows 11'de ortaya da alınabiliyor) küçük başlat düğmesi. Mevcut sürümlerdeki başlat düğmeleri sadece Windows logosunu içerse de Windows 95'te büyük fontlarla yazılmış "Start" kelimesiyle bu özellik yer alıyordu.

Orijinal Başlat menüsü, mevcut sürümlerinden biraz daha yoğun bir şekilde düzenlenmişti ve dosyalar ve işlevler altı kategoriye ayrılmıştı. Programlar listesi, belgeler klasörüne hızlı erişim, ayarlar menüsü, dosyaları arama için bulma işlevi, bilgisayarınızın işlevlerini öğrenmek için yardım menüsü ve dosya yolunu bilenler için çalıştır işlevi gibi seçenekler sunuluyordu.

Görev Çubuğu:

Windows'un eski sürümlerinde tüm açık programlarınızı ve dosya pencerelerinizi bulmak zordu. Eğer bir uygulamayı kaybederseniz tekrar bulana kadar pencerelerinizi elle taşımanız ya da kapatmanız gerekirdi. Bu sorun, Windows 95'te ekranın altında yer alan ve hem başlat düğmenizi hem de sistem saatinizi barındıran görev çubuğunun eklenmesiyle giderildi.

Windows 95'te bir program veya dosya açtığınızda, dikdörtgen bir görev çubuğu simgesi görünüyordu ve bu simgeye tıklayarak pencerenizi ön plana getirebiliyordunuz.

Windows 95'in sonraki güncellemeleri, programları hızla başlatmanıza olanak tanıyan bir hızlı başlatma alt çubuğu ekledi. Bu hızlı başlatma simgesi formatı, mevcut pencere formatıyla entegre olarak, açık olan programları sıkıştırılmış bir biçimde gösteren görev çubuğunun varsayılan düzeni haline geldi.

Tak ve Çalıştır:

Windows 95'ten önce, mouse gibi bir çevre birimi aygıtını bilgisayarınıza taktığınızda (genellikle sistemle birlikte entegre olan klavye hariç), dahili ayarlarını manuel olarak yapılandırmanız ve fiziksel dip anahtarlarını aktif hale getirmeniz gerekirdi. Oldukça zahmetli olan bu süreç, Windows 95'te "Tak ve Çalıştır" işlevinin tanıtılmasıyla ortadan kalkmış oldu.

Tak ve Çalıştır özelliği, herhangi bir cihazı taktıktan sonra Windows tarafından anında algılanmasını ve kullanıma uygun hale getirilmesini sağlıyor. Yani günümüzde bir mouse ya da klavyeyi bilgisayara takar takmaz çalışması bu özellik sayesinde mümkün oluyor.

Geri Dönüşüm Kutusu:

1980'lerde Apple, kendine özgü simgeler ve işlevlerle görsel kullanıcı arayüzü sahnesinde öne çıkmaya çalışıyordu. Bu işlevlerden biri de bilgisayar yeniden başlatıldığında silinen dosyaları otomatik olarak silen "Trash" klasörüydü. Apple, 1988 yılında hem Microsoft'a hem de Hewlett-Packard'a çok benzer olduğunu düşündüğü ikonlara sahip görsel sistemler geliştirdikleri için dava açtı

Microsoft bu davayı kazandı, ancak bir şartla: Çöp Kutusu işlevinin tasarımı Apple'ınkine çok yakındı ve değiştirilmesi gerekiyordu. Böylece Windows 95'in piyasaya sürülmesiyle birlikte Geri Dönüşüm Kutusu doğdu.

Uzun Dosya Adları

MS-DOS ve Windows'un ilk sürümlerinde, bir dosya adı maksimum sekiz karakter uzunluğunda ve üç karakterlik bir dosya uzantısına sahip olabilirdi. Önemli belgeleri kaydediyorsanız, her şeyi kısaltılmış kod isimleriyle adlandırmanız gerekirdi.

Neyse ki, bu durum Windows 95 ile değişti. Artık dosya adları 255 karakter uzunluğunda ve dosya uzantıları da daha uzun olabiliyor. Eğer bu değişiklik olmasaydı, dosyalarınıza açıklayıcı isimler veremez ve JPEG veya HTML gibi bazı dosya formatlarını kullanamazdınız.