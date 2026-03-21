Windows güncellemelerinde yeni dönem

Microsoft, Windows kullanıcılarının yıllardır en çok yakındığı başlıklardan bazılarına dokunmaya hazırlanıyor. Şirketin paylaştığı yeni bilgilere göre, önümüzdeki birkaç ay içinde Windows Insider programındaki beta kullanıcılarına sunulacak güncellemelerle birlikte sistem daha hafif, daha hızlı ve daha esnek bir yapıya kavuşacak.
İşin merkezinde ise kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen birkaç kritik değişiklik var: daha düşük bellek kullanımı, daha sade bir arayüz, Copilot’un daha işlevsel hale gelmesi ve elbette Windows Update tarafında daha az can sıkan bir süreç.
Yeni güncellemelerin en dikkat çekici taraflarından biri, Windows’un arka planda tükettiği RAM miktarının azaltılacak olması. Bu da günlük kullanımda oldukça önemli bir fark yapabilir. Çünkü sistemin bellekte daha az yer kaplaması, açtığınız uygulamalara daha fazla kaynak kalması anlamına geliyor.
Özellikle önümüzdeki birkaç yılda cihazlara sürekli daha fazla bellek eklemenin pratik bir çözüm olmayacağı düşünüldüğünde, bu optimizasyon sıradan bir iyileştirme gibi durmuyor. Tam tersine, doğrudan kullanıcı konforunu etkileyen bir adım gibi görünüyor.
Microsoft, yapay zekâ asistanı Copilot’u da sistem içinde daha kullanışlı hale getirmeyi planlıyor. Copilot entegrasyonunun daha amaca dönük bir yapıya kavuşacağı belirtilirken, Başlat menüsü ve görev çubuğunda da sadeleşmeye gidilecek.
Bir başka değişiklik de widget tarafında. Bilgi akışını sağlayan bu araçlar artık varsayılan olarak daha az rahatsız edici olacak şekilde düzenlenecek. Kullanıcılar isterlerse bunları daha kolay kişiselleştirebilecek, isterlerse tamamen kapatabilecek. Yani gereksiz bildirim kalabalığı biraz olsun azalacak gibi.
Kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konulardan biri olan Windows Update sürecinde de önemli değişiklikler geliyor. Buna göre güncellemeleri duraklatma süresi uzatılacak ve sistemi yeniden başlatırken ya da kapatırken karşılaşılan sürpriz kurulumlar büyük ölçüde ortadan kalkacak.
Başka bir deyişle, güncellemeyi ertelemeyi unutsanız bile bilgisayarı kapatırken zorunlu yükleme dayatmasıyla karşılaşmama dönemi başlıyor. Bu küçük gibi görünen değişiklik, açıkçası birçok kullanıcı için en büyük yenilik olabilir.
Ayrıca yeni bir cihazın ilk kurulumunda güncellemeleri atlama seçeneği de sunulacak. Bu da özellikle ilk açılış deneyimini daha akıcı hale getirecek.
Kurulum ve ayarlar sırasında kontrolcü ile PIN oluşturma desteğinin gelmesi, özellikle taşınabilir oyun cihazları açısından dikkat çekici. ROG Ally X gibi ürünlerde bu sayede deneyimin daha doğal hale gelmesi bekleniyor. Yani cihaz, düşük performanslı bir dizüstü bilgisayar hissinden uzaklaşıp biraz daha gerçek bir el konsolu gibi davranacak.