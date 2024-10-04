Windows, 28 yıllık WordPad uygulamasını kaldırdı! Geri yüklemek ise çok basit

04 Ekim 2024 16:37 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 16:38

Microsoft, 28 yıldır Windows işletim sisteminin bir parçası olan WordPad uygulamasını, Windows 11 24H2 güncellemesiyle kaldırdı. Kullanıcıları WordPad yerine Microsoft Word ve Not Defteri gibi alternatifleri kullanmaya yönlendirdi. Peki WordPad nasıl geri yüklenir?

Microsoft, uzun yıllardır Windows işletim sisteminin demirbaşı olan uygulamalarından birini tarihin tozlu raflarına kaldırdı. 28 yıldır Windows'un bir parçası olan ve hem basitliğiyle hem de işlevselliğiyle bilinen WordPad, Windows 11 24H2 sürümüyle kaldırıldı.

WINDOWS 11'DE WORDPAD ARTIK YOK

Windows 11 24H2 güncellemesini Kurulum Yardımcısı veya .iso dosyaları aracılığıyla yüklediğinizde, WordPad artık yüklü olmayacak. Microsoft, hem WordPad uygulamasını hem de uygulamayla ilgili tüm dosyaları sildi.

Şirket, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, kullanıcılara "Microsoft Word" gibi daha iyi alternatif uygulamalar sunulduğunu belirtti ve bu sebeple WordPad'in artık gerekli olmadığını belirtti. Ancak yine de WordPad'den vazgeçemeyenler için, uygulamayı geri yüklemek oldukça basit.

WORDPAD NASIL YÜKLENİR?

Windows 11 2024 Güncellemesi'ne yükseltme yapmadıysanız, C:\Program Files\Windows NT\Accessories altındaki "Accessories" klasörünü yedekleyin. Klasörü yeni Windows kurulumunuza eklerseniz, WordPad'i tekrar kullanabiliyorsunuz. İşlem bu kadar basit.

Güncellemeyi yapmış olanlar için ne yazık ki WordPad'i geri getirme yöntemi bulunmuyor.

ESKİ WINDOWS SÜRÜMLERİNDE HÂLÂ DURUYOR

Bununla birlikte WordPad, Windows 11 23H2, Windows 11 22H2 ve Windows 10 21H2 dahil olmak üzere Windows'un eski sürümlerinde kullanılabilir durumda kalacak. Ancak Windows 11 2024 Güncellemesi ve Windows Server 2025'ten kaldırıldı.

Şirkete göre, ".doc" ve ".rtf" gibi metin belgelerini düzenlemek için MS Word, WordPad'den daha iyi bir uygulama olarak yer alıyor. Öte yandan ".txt" gibi düz metinleri düzenlemek isteyen kullanıcılar da Not Defteri'ni kullanabilir.

Microsoft, "WordPad, "Windows 11 Sürüm 24H2" ve Windows Server 2025'ten başlayarak tüm Windows sürümlerinden kaldırılmıştır. Biz .doc ve .rtf gibi zengin metin belgeleri için Microsoft Word'ü ve .txt gibi düz metin belgeleri için Windows Not Defteri'ni öneriyoruz." dedi.

KALDIRILAN TEK UYGULAMA WORDPAD DEĞİL

Microsoft, geçmişte de benzer şekilde Windows Media Player ve Silverlight gibi bir zamanların vazgeçilmezi olan uygulamalarına veda etmişti. WordPad, tarihin tozlu sayfalarına kaldırılan en son Windows uygulaması oldu.