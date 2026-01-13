Windows’ta 20 yıllık alışkanlık tarih oldu

Telefon hattı üzerinden yapılan aktivasyon, yüksek güvenlikli ve izole ortamlarda kullanılan bilgisayarlar için adeta can simidiydi. Araştırma laboratuvarları, üretim tesisleri ve kapalı ağ yapısına sahip kurumlar, Windows ve Office lisanslarını internete bağlanmadan doğrulayabiliyordu. Yani sistem, dış dünyayla bağlantısı olmayan makineler için pratik ve güvenli bir alternatifti.