Windows’ta 20 yıllık alışkanlık tarih oldu

Ocak 13, 2026 16:14
Windows'ta 20 yıllık alışkanlık tarih oldu

Microsoft, Windows ve Office ürünlerinde yaklaşık 20 yıldır kullanılan telefon tabanlı çevrimdışı etkinleştirme yöntemini resmen sonlandırdı.

Windows XP döneminden bu yana hayatımızda olan bu sistem, özellikle internet bağlantısı bulunmayan bilgisayarlar için kritik bir çözüm sunuyordu. Aralık ayı itibarıyla ise bu yöntem tamamen kapatıldı.

Windows'ta 20 yıllık alışkanlık tarih oldu

Telefon hattı üzerinden yapılan aktivasyon, yüksek güvenlikli ve izole ortamlarda kullanılan bilgisayarlar için adeta can simidiydi. Araştırma laboratuvarları, üretim tesisleri ve kapalı ağ yapısına sahip kurumlar, Windows ve Office lisanslarını internete bağlanmadan doğrulayabiliyordu. Yani sistem, dış dünyayla bağlantısı olmayan makineler için pratik ve güvenli bir alternatifti.

Windows'ta 20 yıllık alışkanlık tarih oldu

ARTIK TEK YOL ÇEVRİMİÇİ AKTİVASYON

Bu yöntem artık tamamen devre dışı. Aktivasyon hattını arayan kullanıcıları, etkinleştirmenin çevrimiçi ortama taşındığını bildiren otomatik bir mesaj karşılıyor. Microsoft, lisanslama sürecini web tabanlı bir portal üzerinden yürütmeyi zorunlu hale getirmiş durumda.

Windows'ta 20 yıllık alışkanlık tarih oldu

Yeni düzende, hedef bilgisayar çevrimdışı olsa bile etkinleştirme için internet bağlantısı olan ayrı bir cihaz ve bir Microsoft hesabı gerekiyor. Yani dolaylı da olsa, internet bağlantısı artık kaçınılmaz.

Windows'ta 20 yıllık alışkanlık tarih oldu

GÜNLÜK KULLANICIYI PEK ETKİLEMİYOR AMA…

Açıkçası ev kullanıcıları açısından tablo çok da dramatik değil. Zaten çoğu kişi Windows ve Office’i çevrimiçi ortamda etkinleştiriyordu. Ancak kurumsal tarafta durum biraz daha farklı. Güvenli ve kapalı sistemlerde çalışan kurumlar, web tabanlı aktivasyonun yeni güvenlik riskleri doğurabileceğini savunuyor.

