Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Windows’tan internetsiz etkinleştirme açıklaması

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 15:01
1
Windows’tan internetsiz etkinleştirme açıklaması

Windows kullanıcılarının yıllardır alıştığı bir yöntem sessiz sedasız tarihe karıştı. Microsoft, Windows 11, Windows 10 ve Office ürünleri için telefonla etkinleştirme seçeneğini kaldırdı.

Ocak ayından itibaren ürününü etkinleştirmek için Microsoft’u arayan kullanıcılar ise doğrudan bir otomatik mesajla karşılaştı. Mesajda, ürün aktivasyon desteğinin artık çevrimiçi ortama taşındığı belirtiliyor ve kullanıcıların aktivasyon işlemleri için Microsoft’un resmi portalına yönlendirildiği ifade ediliyor.

2
Windows’tan internetsiz etkinleştirme açıklaması

Sistem oldukça net: Kullanıcıların aka.ms/aoh adresindeki çevrimiçi aktivasyon portalını ziyaret ederek işlemlerini internet üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

3
Windows’tan internetsiz etkinleştirme açıklaması

MİCROSOFT: YENİ SİSTEM DAHA GÜVENLİ

Microsoft’a göre bu değişikliğin arkasındaki en önemli neden güvenlik.

Şirket, yeni aktivasyon portalının özellikle dolandırıcılık girişimlerini engellemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Kullanıcılar portala giriş yaptıklarında önce bir captcha doğrulamasıyla karşılaşıyor. Bu adım, otomatik saldırıları ve sahte erişimleri engellemek için kullanılıyor.

4
Windows’tan internetsiz etkinleştirme açıklaması

Doğrulamayı geçen kullanıcılar ise Microsoft hesaplarıyla giriş yaparak aktivasyon sürecini başlatabiliyor. Şirketin anlatımına göre bu yöntem, hem kullanıcıyı koruyor hem de süreci daha hızlı hale getiriyor.

5
Windows’tan internetsiz etkinleştirme açıklaması

TELEFONLA ETKİNLEŞTİRME TAMAMEN KALDIRILDI MI?

Microsoft’un açıklamasına göre telefonla etkinleştirme yöntemi 3 Aralık 2025 itibarıyla resmi olarak sonlandırıldı.

Ancak daha önce bu yöntemle etkinleştirilmiş Windows veya Office ürünleri için herhangi bir değişiklik yok. Yani mevcut kullanıcılar sistemlerini kullanmaya devam edebiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.