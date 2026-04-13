Windows’tan internetsiz etkinleştirme açıklaması

Windows kullanıcılarının yıllardır alıştığı bir yöntem sessiz sedasız tarihe karıştı. Microsoft, Windows 11, Windows 10 ve Office ürünleri için telefonla etkinleştirme seçeneğini kaldırdı.

Ocak ayından itibaren ürününü etkinleştirmek için Microsoft’u arayan kullanıcılar ise doğrudan bir otomatik mesajla karşılaştı. Mesajda, ürün aktivasyon desteğinin artık çevrimiçi ortama taşındığı belirtiliyor ve kullanıcıların aktivasyon işlemleri için Microsoft’un resmi portalına yönlendirildiği ifade ediliyor.