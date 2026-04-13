Windows’tan internetsiz etkinleştirme açıklaması

Windows kullanıcılarının yıllardır alıştığı bir yöntem sessiz sedasız tarihe karıştı. Microsoft, Windows 11, Windows 10 ve Office ürünleri için telefonla etkinleştirme seçeneğini kaldırdı.
Ocak ayından itibaren ürününü etkinleştirmek için Microsoft’u arayan kullanıcılar ise doğrudan bir otomatik mesajla karşılaştı. Mesajda, ürün aktivasyon desteğinin artık çevrimiçi ortama taşındığı belirtiliyor ve kullanıcıların aktivasyon işlemleri için Microsoft’un resmi portalına yönlendirildiği ifade ediliyor.
Sistem oldukça net: Kullanıcıların aka.ms/aoh adresindeki çevrimiçi aktivasyon portalını ziyaret ederek işlemlerini internet üzerinden tamamlamaları gerekiyor.
Microsoft’a göre bu değişikliğin arkasındaki en önemli neden güvenlik.
Şirket, yeni aktivasyon portalının özellikle dolandırıcılık girişimlerini engellemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Kullanıcılar portala giriş yaptıklarında önce bir captcha doğrulamasıyla karşılaşıyor. Bu adım, otomatik saldırıları ve sahte erişimleri engellemek için kullanılıyor.
Doğrulamayı geçen kullanıcılar ise Microsoft hesaplarıyla giriş yaparak aktivasyon sürecini başlatabiliyor. Şirketin anlatımına göre bu yöntem, hem kullanıcıyı koruyor hem de süreci daha hızlı hale getiriyor.
Microsoft’un açıklamasına göre telefonla etkinleştirme yöntemi 3 Aralık 2025 itibarıyla resmi olarak sonlandırıldı.
Ancak daha önce bu yöntemle etkinleştirilmiş Windows veya Office ürünleri için herhangi bir değişiklik yok. Yani mevcut kullanıcılar sistemlerini kullanmaya devam edebiliyor.