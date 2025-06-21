X artık banka kartı gibi çalışacak

Sosyal medya devi X, finansal hizmetini X Money adı altında kullanıma sunmaya hazırlanıyor. X Money, Visa, MasterCard ve American Express desteğiyle devasa bir ödeme ekosistemine dönüşecek. İşte detaylar...

Sosyal medya devi X, ödeme sistemleri alanındaki hedeflerini büyütüyor. Mobil uygulama analiz şirketi AppSensa'nın son bulgularına göre, X uygulamasında yapılan yeni güncellemeler, şirketin yalnızca dijital değil, fiziksel ödeme çözümleri de sunmaya hazırlandığını ortaya koydu.

KART ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK

X'in geliştirdiği banka kartı, kullanıcıların X kullanıcı adlarıyla özelleştirilebilecek. Kodlarda kartın gönderim takibi, aktivasyon işlemleri, kayıp veya çalıntı bildirimleri, kart kilitleme, PIN belirleme gibi birçok özelliğe dair komutlar yer alıyor. Ayrıca hem fiziksel hem de sanal kartların birbirinden bağımsız şekilde iptal edilebileceği belirtiliyor.

X CEO'su Linda Yaccarino, ocak ayında, X'in ödeme sistemiyle ilgili açıklama yapmıştı. Visa'nın X Money hizmeti için ilk resmi ortak olduğunu duyurmuş, Visa Direct üzerinden kullanıcıların cüzdanlarını anında fonlayabileceğini açıklamıştı.

BANKA HESABINA PARA TRANSFERİ YAPILABİLECEK

X Money, eşler arası (P2P) ödeme imkanıyla kullanıcıların banka kartları üzerinden doğrudan para transferi yapmalarını da sağlayacak.

X'in ödeme sistemlerine yönelik ilgisi, uzun süredir devam eden lisanslama faaliyetleriyle de destekleniyor. Şirket ABD genelinde birçok eyalette para transferi lisansı almak için başvuru yaptı ve halihazırda 40 eyalette lisans sahibi olduğu biliniyor.

Uygulamadaki kodlar yalnızca Visa’ya işaret etmiyor; MasterCard ve American Express markalarının da destekleneceği belirtiliyor. Ayrıca "cashback" (nakit iade) ve "deferred debit" (ertelenmiş borç) gibi banka kartı kullanıcılarını cezbedecek özelliklerin de olacağı bilgisi yer alıyor.