X, beğeni özelliğini kaldırıyor: Bir yetkili sebebini açıkladı

23 May 2024 10:01 - Güncelleme : 23 May 2024 10:02

Twitter resmen tarihe karıştı: Artık site adresi de X oldu

Twitter resmen tarihe karıştı: Artık site adresi de X oldu

X Premium kullanıcıları aylardır beğendikleri gönderileri gizleyebiliyordu, ancak bu özellik yakında herkes için varsayılan hale gelecek.

X'in mühendislik bölümünde bir yönetici, beğenilerin herkese açık olmasının, insanları zaman zaman belirli içeriklerle etkileşime girmekten caydırıyor olabileceğini belirterek, bu özelliği kullanıcıların profil sekmelerinden gizleme kararı aldıklarını söyledi.

X BEĞENİLERİ NEDEN KALDIRIYOR?

Wang, X hesabından paylaştığı açıklamada şöyle dedi:

"Evet, beğenileri özel yapıyoruz. Herkese açık beğeniler, yanlış davranışları teşvik ediyor. Birçok kişi trollerin misillemesinden korkuyor veya kamuoyundaki imajını korumak istiyor. Yakında kimin göreceği konusunda endişelenmeden istediğiniz gönderiyi beğenebileceksiniz."

Şu anda X'teki çoğu kullanıcının beğenileri profillerinde herkese açık olarak görüntüleniyor. Platform, eylül ayında ücretli kullanıcılara beğenilerini gizleme seçeneği sunmaya başladı, ancak Wang'ın paylaşımı bu özelliğin daha geniş bir alana yayılacağını gösterdi.

Twitter'ın herkese açık beğeni özelliği geçmişte ünlülerin ve tanınmış kişilerin başını derde sokmuştu. Örneğin ABD'li senatör Ted Cruz'un hesabından yetişkin içerikli bir video beğenilmişti, topu bir yardımcısına atıp "Bir daha tekrarlanmayacak" diye kendini savunmuştu.

X (TWITTER) BEĞENİLERİ GİZLEME NASIL YAPILIR?

Beğeni gizleme özelliği henüz herkese açık halde bulunmuyor. Ancak Premium üyesiyseniz, aşağıdaki adımları takip ederek beğendiğiniz paylaşımları profilinizden kaldırabilirsiniz: