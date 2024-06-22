X, canlı yayınları paralı yapıyor! Fiyatı belli oldu

22 Haziran 2024 11:44 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 11:44

X (Twitter) beklenen özelliğini aktif etti! Artık kimse ulaşamayacak

X (Twitter) beklenen özelliğini aktif etti! Artık kimse ulaşamayacak

Meta, tepki çeken bir karar aldı: Yapay zekayı sizin verilerinizle eğitecek

Meta, tepki çeken bir karar aldı: Yapay zekayı sizin verilerinizle eğitecek

Günümüzde Facebook, X (Twitter), Instagram gibi sosyal paylaşım platformları, kullanıcıların bir şeyler paylaşmak ve gönderileri beğenip yorum yapmak gibi basit işlemlerden öte canlı yayınlar ile seslerini duyurabileceği bir mecra haline geldi.

Canlı yayın yapmak ise ücretsiz, ancak ileride bu durum değişebilir. Zira X platformu tarafından yapılan son açıklamaya göre, artık canlı yayın yapmak isteyen kullanıcıların Premium abonelik sahibi olması gerekecek. Şirket yaptığı açıklamada şöyle dedi:

X PREMIUM ABONELERİ CANLI YAYIN AÇABİLECEK

"Yakında yalnızca Premium aboneler X'te canlı yayın yapabilecek (canlı video akışı oluşturabilecek). Buna X entegrasyonuna sahip bir uygulamadan canlı yayın yapmak da dahil. Canlı yayına devam etmek için Premium'a yükseltin."

YouTube ve Facebook gibi büyük platformlar, kullanıcılarına ücretsiz canlı yayın hizmeti sunarken, X platformunun bu kararı, ücretli canlı yayın hizmeti sunan tek büyük uygulama haline getirdi.

Hatırlatmak gerekirse Elon Musk, eskiden Twitter olarak bilinen platformu satın aldıktan sonra mavi tiki ücretli hale getirmişti. Bunun ardından Meta da Instagram ve Facebook'ta doğrulanmış hesap rozetini "Meta Verified" sistemi kapsamında paralı yapmıştı.

Şimdi Meta'nın, X'in ardından canlı yayınları ücretli yapan ikinci şirket olabileceği öngörülüyor. Ancak şirketten bunu doğrular nitelikte bir resmi açıklama gelmedi.