X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor

İstanbul
Popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) 22 Mayıs perşembe akşamı erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Çok sayıda kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadıklarını ve içerik akışının durduğunu söyledi.
Kullanıcıların "X" adıyla tanınan eski Twitter uygulamasına erişim sağlamakta güçlük çektiği bildirildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, platforma giriş yapamadıklarını ve akışın yenilenmediğini belirterek erişim sorununu gündeme taşıdı.
Anlık paylaşımlarla yaşanan kesintiyi dile getiren kullanıcılar, uygulamaya hem mobil cihazlardan hem de web üzerinden ulaşamadıklarını ifade etti. Şu an için resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun teknik altyapıdan mı yoksa genel bir kesintiden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.