X, DM engelleme özelliğini kullanıma sundu: Nasıl kullanılacağı açıklandı

14 Eylül 2024 11:05 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 11:06

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, kullanıcıların hesapları engellemeden sadece doğrudan mesajları (DM) engellemesine olanak tanıyan yeni bir özellik hazırladı. Bu özellik, DM'leri ve halka açık gönderileri ayrı ayrı kontrol etme imkanı sunarak mesajlaşma deneyimini iyileştirecek. Peki X DM engelleme nasıl yapılır?

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bazı kullanıcılar, platformda muhatap olmak istemedikleri bir kişiyi, hesabını engellemeden sadece mesajlarını engellemek istiyordu. Ancak bu özellik şimdiye kadar mümkün değildi. Bu durum değişti.

X'TE SADECE MESAJLAR ENGELLENEBİLECEK

Artık kullanıcılar doğrudan mesaj (DM) engelleme işlevini, genel hesap engellemeden ayrı kullanabilecek. Mevcut durumda, bir kullanıcı bir hesabı engellediğinde, o hesap ne halka açık gönderilere ne de DM'ler aracılığıyla engelleyen kişiyle etkileşime geçemiyor. Ancak bu yeni özellik sayesinde, DM engellemeleri ve gönderilerden gelen etkileşimleri ayrı ayrı kontrol edebilmek mümkün olacak.

Bazı uygulama araştırmacıları bu yeni DM engelleme özelliğinin nasıl çalışacağına dair ekran görüntüleri paylaşmıştı. Bu görsellere cevap veren Elon Musk, platformda doğrudan mesajlaşmanın, herkese açık gönderilerden ayrılacağını ve kullanıcıların yalnızca mesajlaşma amacıyla platformu kullanabileceklerini belirtti.

ELON MUSK: DM'LER İLE HERKESE AÇIK GÖNDERİLER AYRILIYOR

Musk, "DM'ler herkese açık gönderilerden ayrılıyor. Böylece bu platformu mesajlaşma için kullanmak, ancak herkese açık gönderi paylaşmak istemiyorsanız, bunu yapabilirsiniz." diye konuştu.

X platformu, son dönemlerde DM'ler konusunda birçok yenilik sundu. Geçtiğimiz ayın başında, kullanıcıların gönderdiği mesajları düzenleyebilmesine olanak tanıyan bir özellik devreye girmişti. DM'lere sesli ve görüntülü arama özelliklerinin eklenmesi de kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

X, DM ENGELLEME ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?