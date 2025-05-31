X, DM'yi kullanımdan kaldırıyor, yerine XChat geliyor! İşte XChat'in özellikleri

X, doğrudan mesajlaşma (DM) sistemini yenileme kararı aldı. XChat adının verildiği yeni özellik beta kullanıcılarının kullanımına sunuldu. Şirketin ücretli abonelik sistemine dahil olan bazı kullanıcılar, bu yeni mesajlaşma arayüzüne erişebildiklerini bildirdi.

TEMEL ÖZELLİKLER

Grup sohbetleri, uçtan uca şifreleme, mesajları okunmamış olarak işaretleme, dosya gönderme ve kendiliğinden kaybolan mesajlar temel özellikler arasında yer alıyor. WebTekno'da yer alan detaylarda mesajlara erişim için 4 haneli bir şifre kullanılması gerektiği belirtiliyor.

XCHAT SOMUT ADIM OLACAK

XChat, eski DM sisteminin yerini almaya hazırlanıyor. Elon Musk, Twitter’ı satın aldığından bu yana platforma Signal benzeri, gizliliğe öncelik veren bir mesajlaşma sistemi entegre etme hedefini sık sık dile getirmişti. XChat’in genel kullanıma sunulması halinde, bu gelişme Musk’ın söz konusu hedefi doğrultusunda atılmış somut bir adım olarak değerlendirilebilir.