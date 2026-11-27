Sosyal medya platformu X, 13 ile 17 yaş arasındaki genç kullanıcıları korumak için ebeveyn kontrollerini kullanıma sundu. Çarşamba günü duyurulan yeni özellik, ABD’nin Virginia ve Oregon eyaletlerinin yapay zeka aracı Grok Imagine nedeniyle X’in sahibi SpaceX’e dava açmasından günler sonra hayata geçirildi.

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X ebeveyn kontrollerini kullanıma sundu: Anne ve babalar için yeni kontroller Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 149

X’in Güvenlik ekibi tarafından yapılan paylaşıma göre yeni denetim araçları, ebeveynlere çocuklarının platformdaki etkileşimlerini takip etmek için geniş seçenekler sunuyor. Ebeveynler, çocuklarının X’te ne kadar vakit geçirdiğini görüntüleyebiliyor ve günlük kullanım süresi sınırı belirleyebiliyor. Yeni takipçi istekleri için onay zorunluluğu getirebilen anne ve babalar, çocuğuna kimlerin mesaj gönderebileceğini sınırlandırabiliyor ve çocuklarının hangi hesaplarla sohbet ettiğini görebiliyor.

EBEVEYNLERE TAM ERİŞİM VERİLMİYOR

Yeni araçlar ebeveynlerin çocuklarına sınır koymasını sağlasa da hesaplar üzerinde tam kontrol imkanı sunmuyor. X’in açıklamasına göre ebeveynler, çocuklarının özel mesajlarını okuyamıyor, gençler adına paylaşım yapamıyor ve hesaplara doğrudan erişemiyor. Ayrıca denetimin başlaması için hem ebeveynin hem de çocuğun ebeveyn kontrollerini kullanmayı kabul etmesi gerekiyor.

GENÇ HESAPLAR "KORUMALI MOD"A ALINDI

Şirket, gençlere ait hesapların varsayılan olarak "korumalı mod"a alındığını bildirdi. Korumalı mod açıldığında hassas medya içerikleri kısıtlanıyor ve genç kullanıcılara yönelik hedefli reklamlar engelleniyor.

Platformun çocuklar için tasarlanmadığını açıkça belirten X, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“X’te çocuk güvenliği en öncelikli konudur. X çocuklar için tasarlanmamış veya çocuklara yönelik tanıtılmamış olsa da platformumuzda bulunan gençler için ekstra özen gösteriyoruz."

GROK'A BİRÇOK EYALETTE DAVA AÇILDI

The Verge’ün haberine göre X’in ebeveyn kontrollerini devreye alması, Virginia ve Oregon eyaletlerinin X’in sahibi SpaceX'e açtığı davaların hemen sonrasına denk geldi. İki eyalet, 2025 yılında tanıtılan ve yapay zeka kullanarak cinsel içerikler üreten Grok Imagine aracının "spicy mode" özelliği nedeniyle SpaceX’i dava etmişti.

The New York Times gazetesi tarafından yapılan incelemelerde, Grok Imagine aracının piyasaya sürülmesinden sonraki birkaç gün içinde kadınlara ve çocuklara ait milyonlarca cinsel deepfake içerik ürettiği bildirilmişti.