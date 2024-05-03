X engelleme özelliğinde büyük bir değişiklik yaptı

03 May 2024 10:52 - Güncelleme : 03 May 2024 10:54

'Sahte Elon Musk'a 1 milyon 650 bin TL'sini kaptırdı!

'Sahte Elon Musk'a 1 milyon 650 bin TL'sini kaptırdı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, engelleme sisteminde büyük bir değişikliğe gitti. Artık sizi engellemiş olan bir kişinin, paylaşımınıza yazdığı cevapları görebileceksiniz.

X'in mühendislik ekibinden gelen açıklamaya göre, bu değişiklik, daha önce görüntüleyemediğiniz olası kötü içerikleri tespit edip bildirmenize olanak tanıyarak hem hesabınızı hem de X platformunun genel bütünlüğünü korumaya yardımcı olacak.

Eski sistemde, engellediğiniz kişiyle hiçbir şekilde etkileşime geçemiyordunuz. Sizi engelleyen bir kullanıcı gönderilerinize cevap yazabiliyordu ancak bunları göremiyordunuz. Bu da hakkınızda yazılan olası kötü içeriklerden haberdar olmanıza mani olabiliyordu. Şimdi bu kural geri alındı.

ENGELLEME ÖZELLİĞİNİN KALKMASI YAKIN

Elon Musk, geçtiğimiz yıl paylaştığı bir açıklamada, engelleme işlevinin hiçbir anlam ifade etmediğini belirterek, bu özelliğin Direkt Mesaj (DM) haricinde kaldırılacağını söylemişti. Sessize alma seçeneği ise hiçbir yere gitmeyecek, tabii karar değiştirilene kadar.

Bir hesabı sessize aldığınızda, paylaşımlarını ana sayfa akışında görmezsiniz ancak o sizi görebilir ve gönderilerinize cevap yazabilir. Engelleme özelliği ise bunu bir adım öteye taşıyarak, kullanıcıyla X'teki etkileşiminizi tamamen keser.