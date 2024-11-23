X, gönderi beğenme ve yanıtlama şeklini değiştirdi

23 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 09:18

X (eski adıyla Twitter), yeni bir özellik duyurdu. Artık iPhone kullanıcıları, akışta bir gönderiyi sola kaydırarak beğenebilecek, sağa kaydırarak cevaplayabilecek. Geleneksel kalp ikonuna dokunarak beğenme yöntemi ise kullanılmaya devam edecek.

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Elon Musk​'ın sahibi olduğu ve satıldıktan sonra köklü değişikliklere sahne olan X (eski adıyla Twitter), platformda yıllardır var olan bir özelliği daha değiştirme kararı aldı. Şirket gönderilere beğeni​ bırakma ve cevap verme yöntemlerini yeniledi.

X'TE GÖNDERİLERİ BEĞENMEK DEĞİŞTİ

X'in iOS mühendislik ekibinde görev yapan May Ly, yeni özelliği duyurdu. Buna göre, artık iPhone kullanıcıları X'teki akışlarında gezinirken bir gönderiyi sola kaydırarak beğenebilecek, sağa kaydırarak ise cevap verme ekranına geçiş yapabilecek.

Özelliğin ilk etapta iOS kullanıcılarına sunulacağı, daha sonra diğer platformlara da genişletileceği belirtiliyor.

DOKUNARAK BEĞENME ÖZELLİĞİ KALKMADI

Öte yandan, geleneksel bir şekilde kalp ikonuna tıklayarak beğenmeye de devam edebilirsiniz. Kalp tuşu, en azından şimdilik kullanımdan kaldırılmış değil. May Ly, bu özelliğin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Özelliğin hem video hem fotoğraf hem de diğer gönderiler için geçerli olduğunu da belirtmek gerekiyor.