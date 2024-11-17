X kullanıcılarının akın ettiği Bluesky hakkında bilmeniz gereken 4 müthiş özellik

17 Kasım 2024 17:19 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:20

5 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçimleri, Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı. Seçimlerden karlı çıkan bir başka isim de, Trump tarafından Devlet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) getirilen Elon Musk oldu. Sağlam bir büyüme kateden Bluesky'a yeni başlıyorsanız bilmeniz gereken 4 önemli özelliği derledik.

Teknoloji ve yatırım dünyası, 5 Kasım 2024 ABD başkanlık seçimlerinden bu yana hareketleri günlere tanıklık ediyor. Tesla​ ve SpaceX​ gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk​, seçim döneminde Trump​'ın kampanyasına yaptığı milyonlarca dolarlık yatırımın meyvelerini toplamış ve seçimden bu yana servetine 70 milyar dolar daha katmıştı.

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin​ ise 90 bin doları aşan piyasa değeri ile yatırımcılarını çocuk gibi sevindirirken, Trump'ın zaferinden karlı çıkan bir başka şirket ise Bluesky oldu. Teknoloji sitesi The Verge'in haberine göre seçimlerden bu yana 700 binden fazla yeni üye kazanan Bluesky, dünya çapında 14,5 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.

BLUESKY NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Amerika'da Threads'in ardından en çok kullanılan sosyal medya uygulaması ünvanını kazanan Bluesky, esas olarak 2019 yılında Twitter içinde bir proje olarak kurulmuştu. 2022 yılından itibaren bağımsız bir platform olarak hayatına devam ediyor. İşte Bluesky kullanmaya başlamadan önce bilmeniz gereken 4 özellik.

Twitter kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, açık ve merkezi olmayan bir sosyal mecra olarak bulunuyor. Platform, sosyal medya şirketlerinin kullanıcılarına uyguladığı sansürler ile veri gizliliği sorunları ve algoritma manipülasyonlarından kaçmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

BLUESKY'A BAŞLAMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKEN 4 ÖZELLİK

İlk günlerde Bluesky oldukça yalındı. İlk görünüşüne rağmen Twitter'dan farklı olan platform başlangıçta yalnızca davetlilere açıktı ve kullanıcılar zaman içinde arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da istedikleri herhangi biriyle paylaşabilecekleri davet kodları kazanıyordu. Bu da çok yavaş büyüyen ve nispeten boş hissettiren oldukça küçük bir kullanıcı tabanına sahip olmasına neden oluyordu.

Ancak bunun da ötesinde, insanların sosyal medyadan beklediği pek çok özellik yoktu. Doğrudan mesajlar desteklenmiyordu, kullanıcılar zaman tünelinde oynatılacak film klipleri paylaşamıyordu ve animasyonlu GIF'ler çalışmıyordu. Bir süre için resmi bir akıllı telefon uygulaması bile yoktu.

Ancak 2024 yılı itibarıyla tüm bu sorunlar yavaş yavaş giderildi. Bluesky halka açıldı (davet kodlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırdı) ve eksik olan temel özelliklerin çoğu artık tamamen uygulandı.

1-) ANA SAYFA AKIŞ SEÇENEKLERİ DAHA KAPSAMLI

Pek çok sosyal medya platformu, takip edebileceğiniz veya düzenleyebileceğiniz çok sayıda ana sayfa akışı sunuyor. Ancak hiçbiri Bluesky kadar şekillendirilebilir ve kapsamlı değil. Diğer platformlarda "Takip ettiklerin" ve "Arkadaşlarla Popüler" gibi nispeten tipik seçenekleri kullanabilir ve belirli kelimeleri / hashtag'leri manuel olarak sessize alabilirsiniz. Bluesky'da ise çok daha fazlası var.

Takip ettiğiniz kişilerin tüm yanıtlarını ve alıntılanan gönderilerini görmek istemiyorsanız bunlardan herhangi birini (veya hepsini) kapatabilirsiniz. Konu ayarları, takip ettiğiniz hesapları "En Eski", "En Yeni", "En Beğenilen" ve hatta "Rastgele"ye göre sıralayarak önceliklendirecek şekilde ayarlanabilir.

Bluesky'da video kontrolü de oldukça kapsamlı; ana sayfa akışınızda hangi medya oynatıcılarının görüneceğine karar verebiliyorsunuz. Örneğin YouTube Shorts videolarını, Flickr fotoğraflarını veya Spotify parçalarını görmekten sıkıldınız mı? Kapatmanız yeterli.

Arayabileceğiniz (sanat ve kuşlardan oyun geliştirme ve yazarlığa kadar) veya kendi oluşturabileceğiniz çok çeşitli isteğe bağlı beslemeler de mevcut. Ve bunlardan bazılarını kaydettiğinizde, istediğiniz zaman sekme yapabileceğiniz ana sayfaya sabitleyebilirsiniz.

2-) BLUESKY'DA ENGELLEDİĞİNİZ KİŞİLER "YOK OLUYOR"

Etkileşimde bulunmak istemediğiniz hesapları engelleyebilmek önemlidir ve bunu en iyi şekilde yapabileceğiniz platformların başında Bluesky geliyor.

Diğer platformlarda, engellenen hesaplar akışınızda görünmez ve gönderilerinizi görüntüleyemezsiniz, ancak geçmiş etkileşimler kalır. Bluesky'da ise bir hesap gönderilerinizden birine yanıt verirse ve siz onu engellerseniz, kelimenin tam anlamıyla yok oluyor. Bu yanıtlar sadece sizin görüşünüzden değil, konuyu görüntüleyebilecek diğer herkesten de engellenir.

Bunu, etrafındaki tüm oksijeni emerek bir yangını söndürmek gibi düşünebilirsiniz.

Bluesky, yaygın bir sosyal medya tacizi biçimi olan alıntılanan gönderilerle de başa çıkmak için araçlara sahip. Buna göre, bir hesap sizin paylaştığınız bir gönderiyi alıntılayıp yeniden paylaşırsa, kendi gönderinizi alıntıdan manuel olarak ayırabiliyorsunuz.

3-) DM'LERİ TAMAMEN KAPATABİLİRSİNİZ

Engellemede olduğu gibi, gizlilik de kullanıcılar için çok önemli. İnternette rastgele herhangi bir yabancının doğrudan mesaj göndermesine izin vermek bazı insanları rahatsız etmese de herkes böyle bir durum yaşamak istemeyebilir.

Bluesky, DM'leri tamamen kapatma, herkesin iletişime geçmesine izin verme veya potansiyel kişileri yalnızca takip ettiğiniz hesaplarla sınırlama gibi seçeneklere sahip. Ayrıca Bluesky web sitesi ya da uygulamasının oturum açmamış kullanıcılara profilinizi ya da gönderilerinizi gösterip göstermeyeceğini de sınırlayabilirsiniz.

4-) "LİSTELER" SİZE RAHAT BİR NEFES ALDIRACAK

Takip edeceğiniz hesapları seçmenize yardımcı olan feed'lerin aksine, Bluesky'daki "listeler" kullanıcıları toplu olarak sessize almayı veya engellemeyi zahmetsizce kolaylaştırıyor. Kendi listenizi oluşturup paylaşabilir ya da diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan listelere abone olabilirsiniz. Bir listedeki tüm hesapları sessize almayı ya da engellemeyi seçebilirsiniz.

Bu sayede onlarca bot, spam, dolandırıcı ve diğer istenmeyen unsurları birkaç dakika içinde engelleyebilirsiniz. En iyi yanı ise listelerin hemen hemen anında güncellenmesidir. Böylelikle dolandırıcılık hesaplarıyla dolu bir listeyi komple engellediğinizde, listeye gelecekte eklenecek diğer hesaplar da otomatik olarak engelleniyor.