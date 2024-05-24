X platformu Türkiye'ye temsilci atadı, reklam yasağı kalktı

24 May 2024 09:35 - Güncelleme : 24 May 2024 09:46

Eski ünvanı Twitter, Inc. olan ve artık X Corp. adıyla bilinen sosyal medya platformu, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında, "Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü" yerine getirmesinin ardından Türkiye'de uygulanan reklam yasağından kurtulmuş oldu.

X'E YENİDEN REKLAM VERİLEBİLECEK

Bu gelişme, reklam yasağının 19 Temmuz 2023'te uygulanmaya başlamasının ardından X üzerinden reklam geliri elde edemeyenler için önemli bir rahatlama sağladı. Sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilci belirlemesi, hem yasal uyumluluk açısından hem de kullanıcı güvenliği ve şeffaflık adına atılmış önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya platformunun artık İstanbul merkezli temsilciliğiyle Türkiye'de faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğüyle bu temsilciliğin kurulduğunu belirtti. Uraloğlu, "X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek." ifadesini kullandı.