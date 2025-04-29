X platformuna 3 yeni özellik geliyor! İşte detaylar

X (Twitter) için 3 yeni özellik yolda. Uygulama profil fotoğrafından doğrudan takip, kaydırarak beğeni ve yenilenmiş beğeni butonu tasarımıyla güncellenecek. Peki yeni özellikler ne zaman kullanıma sunulacak?

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi ve Tesla, SpaceX gibi şirketlerin CEO'su olan Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu, iOS (iPhone) sürümünde 3 yeni özellik test ediyor. MacRumors analisti Aaron Perris tarafından ortaya çıkarılan özellikler, şu anda geliştirilme aşamasında bulunuyor.

PROFİL FOTOĞRAFINDAN TAKİP DÖNEMİ

Yeni özelliklerden ilki, kullanıcıları takip etmeyi çok daha hızlı bir hale getiriyor. Artık bir kişinin profil fotoğrafının yanında beliren "+" simgesine dokunarak doğrudan takip edilebilecek. Böylece profil sayfasına girip ayrıca takip butonuna basma zorunluluğu ortadan kalkacak.

KAYDIRARAK BEĞENME KOLAYLIĞI

X'in getirmeyi planladığı bir diğer yenilik, gönderileri kaydırarak beğenebilme işlevinin varsayılan hale getirilmesi. Kullanıcılar artık akışta gezinirken içerikleri sağa kaydırarak beğenebilecek. Bu özellik halihazırda var, ancak profil ayarlarından aktif edilmesi gerekiyor.

BEĞENİ BUTONUNA GÖRSEL DOKUNUŞ

Görselliğe önem veren kullanıcılar için ise bir tasarım değişikliği yolda. Beğeni butonunun çevresinde pil biçiminde bir kutucuk tasarımı test ediliyor.

X yönetimi, bu güncellemelerin ne zaman genel kullanıma sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.