X Premium abonelik ücretine zam geldi

23 Aralık 2024 11:50 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:02

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te reklam görmek istemeyen üyelere sunulan Premium+ abonelik ücretine yüzde 156 zam geldi. İşte zamlı fiyatlar...

Popüler sosyal medya uygulaması X'te abonelik ücretleri değişti. Aylık ve abonelik fiyatlarına büyük bir zam geldi. Buna göre reklam görmek istemeyen kullanıcılara sunulan X Premium+ üyeliğine yüzde 156 zam yapıldı.

YILLIK ABONELİK 8 BİN TL

X Premium+ abonelikleri, mevcut kullanıcılar için de pahalılaşacak. Hali hazırda Türkiye'de aylık 300 TL ve yıllık 3 bin 139 TL’ye sunulan X Premium+ üyeliği yeni fiyatlandırmaya göre, aylık abonelik ücreti 770 TL, yıllık abonelik ücreti ise 8 bin TL olacak.

ZAMLI TARİFE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

X, Premium Plus abonelik ücretlerinin 21 Aralık 2024’te güncelleneceğini duyurdu. Bu tarihten itibaren yeni aboneler, güncellenmiş fiyatlarla üyelik alacak. Mevcut aboneler ise, 20 Ocak 2025’ten önce yenileme işlemi yapmaları durumunda eski tarifeden ücretlendirilecekler. Ancak, 20 Ocak 2025 ve sonrasındaki fatura dönemlerinde, tüm aboneler yeni ücret tarifesine tabi olacak.

KULLANICILAR TEPKİLİ

Elon Musk’ın X platformu, Premium Plus abonelerine reklamları kaldırma, özel içeriklere erişim ve çeşitli avantajlar sunuyor. Ancak yapılan bu zam, kullanıcılar arasında tepkilere yol açtı.