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 | Ömer Faruk Dogan

X Premium fiyat listesi güncellendi! Premium+ üyelik ücreti iki kat arttı

Sosyal medya platformu X, en üst düzey abonelik hizmeti olan Premium+ için yeni fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz aralık ayında 16 dolardan 22 dolara yükseltilen abonelik ücreti, bir kez daha zam yedi. Peki X Premium fiyat listesi ne kadar oldu?

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KAYNAK:
TechCrunch
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 16:09

Elon Musk'un sahibi olduğu sosyal medya platformu X, en üst düzey abonelik planı olan Premium+ için büyük bir fiyat artışına gitti. Yapay zeka şirketi xAI'ın en son AI modeli Grok 3'ü yayınlamasından saatler sonra, X Premium+ aboneliğinin fiyatı ABD'de aylık 50 dolara, yıllık ise 350 dolara yükseltildi.

X PREMIUM+ FİYATINA İKİNCİ ZAM

Bu, X'in son birkaç ay içinde Premium+ planına yaptığı ikinci büyük zam oldu. Geçtiğimiz aralık ayında şirket, abonelik ücretini 16 dolardan 22 dolara çıkarmıştı. Şimdi ise yeni zamla birlikte kullanıcılar, Premium+ hizmeti için mevcut ödediklerinin iki katından fazlasını vermek zorunda kalacak.

X Premium+ fiyatı zamlandı

GROK 3'ÜN TÜM ÖZELLİKLERİ SUNULMAYACAK

Yapay zeka modeli Grok 3'ün tanıtımıyla birlikte, X'in Premium+ kullanıcılarına sunduğu hizmetler de değişti. Artık xAI, Grok 3'ün gelişmiş özelliklerini "SuperGrok" adlı ayrı bir abonelik planına dahil etti. Premium+ kullanıcıları ise yalnızca "derin arama" ve "mantıksal çıkarım" gibi standart özelliklere erişebilecek.

X'in yeni abonelik fiyatlandırmasında önemli bir tutarsızlık göze çarpıyor. Platformun destek sayfasında Premium+ aboneliğinin aylık 50 dolar olduğu belirtilirken, kayıt sayfasında bu fiyat 48,40 dolar olarak görünüyor. Ancak ödeme ekranına gelindiğinde 40 dolar gibi farklı bir ücret yansıtılıyor.

Yıllık abonelikte de benzer bir durum söz konusu. X'in destek sayfasında fiyat 350 dolar, kayıt sayfasında 477,95 dolar, ödeme ekranında ise 395 dolar olarak görünüyor. Muhtemelen şirket, fiyat artışlarını henüz tam olarak yansıtmamış. İlerleyen günlerde bu sorun elbet çözülecektir.

X PREMIUM FİYAT LİSTESİ

Haberin yazıldığı tarih itibarıyla X Premium fiyat listesi şu şekilde:

- Temel - aylık 56,25 TL, yıllık 589,09 TL

- Premium - aylık 150 TL, yıllık 1.569,99 TL

- Premium+ - aylık 770 TL, yıllık 8 bin TL

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Sıkça Sorulan Sorular

X Premium nedir?
X Premium, X kullanıcılarının platformdaki özelliklere ek olarak, daha uzun tweet paylaşma, daha uzun videolar yükleme ve Grok'un gelişmiş özelliklerine erişim gibi ayrıcalıklara sahip olduğu bir abonelik modeli olarak sunuluyor.
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#Teknoloji
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